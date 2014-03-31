台湾汇市：台币连六升续创逾一周高位，因韩元领涨及外资汇入

* 外资持续汇入令台币连六升，续创逾一周高位 * 外资加码台股积极，但交易盘与进口商也承接美元 * 明日实质交投暂看30.43-30.50 路透台北3月31日 - 台币兑美元 周一收高4.2分，已连续第六日走升 。交易员表示，亚洲新兴市场货币普遍走强，韩元更在朝鲜军事演习时升至近三周高点，台 币也在外资汇入带动下续创逾一周高位。 汇银人士表示，部分资金出现自成熟市场回流新兴市场的趋势，今日外资持续汇入，带 动台币实质价位突破30.50，但有交易盘眼见美元这波已回档先前升值幅度的二分之一而加 码多单，进口商也在30.45-30.48进场承接，令台币升值幅度略有收敛。 他们认为，以近日外资加码台股的劲道观察，短期资金汇入的趋势还不至于改变，明日 台币主要交投区间暂估在30.430-30.500。 〞朝鲜炮击都没影响韩元了，台币有学运又怎样?〞一位本地银行交易员说。 根据摩根资产管理对全球股票资金流向的观察，上周美股因评价偏贵、先前强势的生技 股领跌下，遭到调节86.15亿美元。但全球新兴市场、亚洲(不含日本)与金砖四国的流出金 额则明显趋缓。台股在亚洲吸金气势如虹，上周以10.5亿美元的买超金额居亚股之冠，并创 下去年9月中旬以来单周之最，3月累计买超逾21亿美元，亦是亚股吸金冠军。 惟台股纵然受到外资青睐，一本地银行交易员仍认为，受人民币表现偏弱与台湾经济基 本面不佳影响，台币相较于韩元将呈现弱势，实质价位虽有机会挑战30.43，但要再进一步 升向30.35的难度不低。 今天台币续创逾一周收盘高位，前高为3月19日的30.437。今日台币实质交易区间主要 在30.451-30.488，上日则在30.480-30.533。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度略 有缩小；一个月远汇报价 尾盘在30.435/30.445，上日纽约盘收在30.425。 人民币兑美元即期汇率 周一收贬，中间价连续第四个交易日下跌，并创去年 9月18日以来新低。交易人士称，日内有疑似干预的大行购汇出现，一度令即期迅速走贬， 但客盘偏向结汇，收回大部份贬幅。 韩国韩元周一创三周高点，尽管此前朝鲜(北韩)在演习中向有争议的近海炮击。泰国泰 铢同样走坚，虽然新一轮的经济数据表现疲弱。 台湾股市周一拉尾盘收高0.85%，创34个月收盘高位。台湾证券交易所统计资料显示， 外资及陆资在台股买超105.44亿台币，连七日买超共计434.56亿台币。 本周全球重要经济事件与数据包括： 3/31(一)：美国3月芝加哥PMI、欧元区3月通膨率初值。国际金融服务论坛(至4月2日) ，发言人包括：欧元集团主席迪塞尔布洛姆、卢森堡财长Pierre Gramegna、与英国央行副 总裁贝利、英国央行总裁卡尼将出席金融稳定委员会全体会议。 4/1(二)：中国3月官方制造业PMI及汇丰制造业PMI终值、欧元区2月失业率、美国3月Ma rkitPMI终值、美国3月ISM制造业指数和2月建筑支出、美国3月达拉斯联邦储备银行服务业 指数、澳洲央行宣布利率决议、英国央行副总裁贝利发表讲话、印度央行宣布2014-15年度 货币政策声明、巴西央行举行货币政策委员会会议(至4月2日)。 4/2(三)：欧元区2月PPI、美国3月ADP就业报告、美国3月纽约ISM企业活动指数、美国3 月纽约ISM企业活动指数、美国2月耐久财订单修正值、第四届欧盟-非洲峰会(至4月3日)。 4/3(四)：台湾央行公布3月外汇存底、中国3月官方非制造业PMI及汇丰服务业PMI、意 法德英和欧元区3月服务业PMI、美国3月Markit服务业PMI终值、美国3月ISM非制造业指数、 澳洲央行总裁史蒂文斯讲话、英国财政大臣欧思邦就预算发表讲话、欧洲央行管理委员会委 员会议，随后宣布利率决定并召开新闻发布会、欧洲央行总裁德拉发表讲话。 4/4(五)：台湾金融市场休市一天、美国3月非农就业数据、英国央行金融稳定执行理事 霍尔丹将在LBS资产管理大会上讲话。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.510 30.552 30.451-30.552 30.552 6.04 7.26 元太外汇经纪公司 30.506 30.545 30.450-30.545 30.545 2.08 2.29 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.035/-0.025 -0.040/-0.030 美元/台币六个月期 -0.195/-0.170 -0.195/-0.170 (完)