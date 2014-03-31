欧洲经济：IMF官员呼吁欧洲央行采取行动因应低通胀问题

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透伦敦3月31日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲最高主管Reza Moghadam周一表示，欧洲央行有进一步降息空间，并警告欧元区面临通胀放缓的压力最大。
周一公布的官方数据显示，欧元区3月通胀率降至0.5%，远低于欧洲央行希望的略低于2%目标。
“我们并不是那么担心通缩，但非常担心我们所称的‘低通胀’，”Moghadam在一场伦敦金融会议表示。
“(欧洲央行)还有进一步宽松空间，部分是因为通胀目前受到控制。”(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。