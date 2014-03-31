版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 31日 星期一 17:53 BJT

欧洲经济：IMF官员呼吁欧洲央行采取行动因应低通胀问题

路透伦敦3月31日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲最高主管Reza Moghadam周一表示，欧洲央行有进一步降息空间，并警告欧元区面临通胀放缓的压力最大。

周一公布的官方数据显示，欧元区3月通胀率降至0.5%，远低于欧洲央行希望的略低于2%目标。

“我们并不是那么担心通缩，但非常担心我们所称的‘低通胀’，”Moghadam在一场伦敦金融会议表示。

“(欧洲央行)还有进一步宽松空间，部分是因为通胀目前受到控制。”(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐