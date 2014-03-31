欧洲汇市：英镑兑欧元下跌，因数据疲弱及市场预期欧央行不会宽松政策

在英国抵押贷款批准数据公布后，英镑表现落后于美元。英国央行周一公布，2月抵押贷款批准件数为70,309件，为10月以来最低，且低于市分析师预估。

欧元区通胀数据公布后，欧元兑英镑 跌至日低0.8251英镑，逼近上周五创出的近期低点0.8247。随后欧元反弹至0.8284，盘中上涨0.2%。

“欧洲央行是关键，在通胀数据公布后，欧洲央行采取行动的压力增大。但该央行在过去几次会议上并未采取行动，随后欧元反弹，”Western Union的市场分析师Nawaz Ali表示。

“再次出现这种情形的可能性仍然存在。”

英镑兑美元 微跌至1.6625，但有望连续第三季录得涨幅。关于英国央行可能必须在12个月后升息的预期，支撑英镑。

交易商表示，投资者押注，将于本周公布的英国采购经理人指数(PMI)将显示英国复苏势头增强，从而提高升息的可能性。但如果数据令人失望，则英镑可能跌向近期低点1.6460。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价