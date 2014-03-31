欧洲汇市：英镑兑欧元下跌，因数据疲弱及市场预期欧央行不会宽松政策

离岸人民币：离岸债券流动性充裕且利率在低位，是发行好时机--花旗高管
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
在英国抵押贷款批准数据公布后，英镑表现落后于美元。英国央行周一公布，2月抵押贷款批准件数为70,309件，为10月以来最低，且低于市分析师预估。
欧元区通胀数据公布后，欧元兑英镑 跌至日低0.8251英镑，逼近上周五创出的近期低点0.8247。随后欧元反弹至0.8284，盘中上涨0.2%。
“欧洲央行是关键，在通胀数据公布后，欧洲央行采取行动的压力增大。但该央行在过去几次会议上并未采取行动，随后欧元反弹，”Western Union的市场分析师Nawaz Ali表示。
“再次出现这种情形的可能性仍然存在。”
英镑兑美元 微跌至1.6625，但有望连续第三季录得涨幅。关于英国央行可能必须在12个月后升息的预期，支撑英镑。
交易商表示，投资者押注，将于本周公布的英国采购经理人指数(PMI)将显示英国复苏势头增强，从而提高升息的可能性。但如果数据令人失望，则英镑可能跌向近期低点1.6460。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜/张涛；审校 蔡美珍/张明钧)
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
加州斯坦福--胡佛货币政策研讨会，主题为货币政策的结构基础。与会嘉宾包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、FED副主席费舍尔。
台湾将于下周一公布4月出口数据，料显示连续第七个月增长，而且尽管动能可能放缓，但应该会预示经济复苏仍在继续。(完) (编译 陈宗琦/刘秀红；审校 张若琪/王颖)