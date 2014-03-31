港股业绩：恒大地产去年核心净利按年升66%，今年续向一二线城市倾斜

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港3月31日 - 聚焦中国三、四线城市的房地产商--恒大地产 周一宣布，2013年度的核心净利按年增长66.3%，受惠于增加一、二线城市项目提升销量与价格。
公司表示，今年将继续优化项目区位布局，项目拓展继续向一、二线城市倾斜，项目所在区域进一步向城市中心区域靠拢，以进一步提高项目的毛利率及提升整体盈利能力。2014年合同销售目标为1,100亿元人民币，较2013年增长约10%。
截至去年底止年度，恒大地产净利为126.1亿元，按年升37.5%；扣除投资物业评估增值的主营业务净利润则从2012年的62亿元上升66.3%至103.1亿元。期内毛利率同比上升1.6个百分点至29.5%。公司认为，随着集团增加一二线城市项目销售占比，售价仍有上升空间，将继续对利润率产生正面影响。
此外，该公司透过强化销售及回款、策略性出售商业物业等综合措施，将净负债率降至69.5%，按年明显下降14.7个百分点；至去年末公司现金总额按年增加113%，至536.5亿元。
恒大地产表示，2014年须支付的土地款共285亿元，2015年为171.5亿，2016年及以后计划支付115亿元。
去年该公司全年新增土地储备建筑面积2,684.9万平方米，新获取项目66个，其中一二线城市项目34个，数量占比为51.5%，较2012年上升23.9个百分点。
公布业绩前，恒大地产收高1.67%，报3.66港元；过去一个月累计升近9%。(完)
欲浏览上市公司于联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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