中国社会：解放军总后勤部原副部长谷俊山被起诉，涉嫌贪污等罪名

中国监察部部长黄树贤在今年两会期间称，当前反腐败斗争依然严峻复杂，今后将继续加大工作力度，并保持惩治腐败的高压态势，形成不敢腐败的氛围。

中国国家主席习近平年初在中共第十八届中央纪律检查委员会第三次全体会议上发表讲话称，反腐败斗争具有艰巨性和复杂性，要以猛药去疴、重典治乱的决心，以刮骨疗毒、壮士断腕的勇气，坚决把党风廉政建设和反腐败斗争进行到底。（完） (发稿 李然; 审校 张喜良)