更新版 1-中港个股：建行预计净息差持稳且略有好转，但净利增速或续回落

* 今年净息差仍会保持稳定且略有好转

* 正积极研究优先股等新资本工具

* 未来净利增速或继续回落

* 今年重点关注长三角不良资产状况 (新增业绩会更多细节及分析师评论)

路透北京/香港3月31日 - 按市值计中国第二大银行--建设银行 去年净利同比增11%。公司管理层周一预计，今年净息差仍会保持稳定且略有好转，但未来净利增速或继续回落。今年会重点关注长三角不良资产状况；公司亦正积极研究优先股等新资本工具和政策，多渠道考虑资本补充。

建行 周日公布的年报符合预期，去年实现净利润2,146.57亿元人民币，同比增长11.12%，不良贷款率0.99%。资本充足率暂居上市银行之首，不良贷款率与上年持平；净息差为2.56%。

“中资银行前几年利润增速较快，有改制红利的因素，现在有所回落是正常现象。按目前形势，利润能保持两位数增长已非常不错，未来可能会往下走。”建行副行长章更生在业绩记者会上称。

受经济下行、利率市场化推进影响，五大行净利合计增速由2011年半年报的32.28%高点快速下降到2012年的14%，2013年则已降到11%左右，且三、四季度有小幅回落趋势。

从业绩增速来看，除了交通银行 降到6.7%，其余四大国有银行均实现了两位数的业绩增长，农业银行 以14.5%的增速位居首位。

银河证券银行业分析师黄斌辉认为，建行年报符合预期，尤其是拨备前利润增速处大行中较高水平。其净利息收益在四季度环比上升，但非利息收入的同比增速有所下降。未来建行的发展还要靠自身的转型，如服务客户下沉，从而获得定价能力的提升。

**近期计划发200亿减记债并研究优先股**

建行董事长王洪章在会上同时表示，随着资产扩大，要不断保持资本充足率水平，近期计划在境内发行200亿元人民币减记型资本工具，目的为补充二级资本；并在积极研究发行优先股，多渠道考虑资本补充。

建行亦表示，2015年底之前发行不超过600亿元减记型资本工具。

截至去年末，建行资本充足率达13.34%，核心资本充足率为10.75%，总体优于同业。

建行高管在会上并称，该行很早前即已开始研究优先股、永续债，且认为与同业相比，准备最充分。不过，对于是否会抢第一单优先股，要视情况而定，要为博眼球，“抢第一单也没问题”，但认为从资本状况来看，“资本太高也是浪费”。

平安证券分析师王宇轩认为，建行资本充足率保持较高水平，发行优先股补充其他一级资本要求并不很紧迫，但其希望发行，目的在于优化股权结构，二是为市场今后发行优先股起到示范和锚定作用。

在谈到今年存贷款业务发展时，王洪章称，今年整体贷款增速水平要与经济增速相适应；然存款业务上存在很大竞争，增长现难度，但指大银行遇到的困难要低于小银行。

“建行要加强负债定价水平，发挥1,400万个网点市场的表现。”他指出，建行网点正从零售单功能向综合业务转型，建行亦会转变经营策略，扩大客户基础，加强与客户的多方位联系。并坦承，中资银行面临市场环境从流动性过剩转向不足是趋势，或成常态。

**建行资产质量稳定，不良率持平**

去年建行资产质量总体保持稳定，并加大了资产处置力度，产能过剩行业、地方政府融资平台、房地产开发等领域贷款在公司类贷款中的比重均较上年有所下降。

副行长庞秀生称，建行去年核销和打包核销不良资产157亿元，今年仍会继续打包处置不良资产，虽然核销速度不会像去年那么快，但打包处置额会进一步增多。

针对宁波房地产企业浙江兴润置业因经营不善和高利贷导致资金链断裂、资不抵债 ，建行等多家银行债务涉及其中，王洪章强调，兴润置业只是个案不代表趋势，目前建行房地产贷款开发贷占整个贷款比重逐步缩小，不良率远低于全行平均不良率。

“兴润所涉的11亿贷款中真正不良会很低，已有专业工作组派驻宁波。”他称。

分析师王宇轩亦表示，建行在江浙一带的不良率升高与当地经济失速有关，亦因其在当地的市场占有率较高。预计今年建行利润增速仍能维持近两位数的速度，比2013略有下降。其不良率会略有上升，但不会很大。这也得益于其今年利用财务空间核销处置不少不良资产。

建行截止去年末公司不良贷款余额852.6亿元，较2012年增加106亿元，不良率持平于0.99%，关注类贷款占比2.38%，较上年下降0.34 个百分点；拨备覆盖率268.22%。

年报亦显示，该行不良贷款主要产生于制造业，其不良余额年度增加74亿元，主要源于 浙江地区中型制造企业在2012-13年以来经营困难所致。（完）

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