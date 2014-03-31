香港个股：瑞安建业称一名独立第三方拟洽购母公司持有的该公司股权

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港3月31日 - 在中国从事房地产和水泥业务的瑞安建业 周一表示，其母公司Shui On Company Ltd获一名独立第三者接触，有意洽购后者所持有的瑞安建业股份，并可能作出全面收购进行初步商讨。
公司的声明称，有关商讨尚未落实任何详细条款，且潜在数购未必一定实行。目前，Shui On Company Ltd持有瑞安建业48.43%已发行股本。
瑞安建业股份自上周五午盘暂停买卖，停牌前报7.01港元，公司已申请于周二恢复股份交易。(完)
欲浏览上市公司于联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。