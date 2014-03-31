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亚洲 | 2014年 3月 31日 星期一 18:34 BJT

香港个股：瑞安建业称一名独立第三方拟洽购母公司持有的该公司股权

路透香港3月31日 - 在中国从事房地产和水泥业务的瑞安建业 周一表示，其母公司Shui On Company Ltd获一名独立第三者接触，有意洽购后者所持有的瑞安建业股份，并可能作出全面收购进行初步商讨。

公司的声明称，有关商讨尚未落实任何详细条款，且潜在数购未必一定实行。目前，Shui On Company Ltd持有瑞安建业48.43%已发行股本。

瑞安建业股份自上周五午盘暂停买卖，停牌前报7.01港元，公司已申请于周二恢复股份交易。(完)

欲浏览上市公司于联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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