东南亚股市：泰国股市3月表现出色；新加坡股市接近四个月高位

路透曼谷3月31日 - 泰国股市周一收于近两周最高水准，连续第二个月上涨，月末买盘提升大盘股与银行股。新加坡股市升至近四个月高点，地产股领涨。

泰国SET指数 收高0.5%至1,376.26点，这是3月13日以来最高收位，本月累计上涨3.7%，是东南亚表现最好的股市。