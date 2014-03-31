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亚洲 | 2014年 3月 31日 星期一 18:35 BJT

东南亚股市：泰国股市3月表现出色；新加坡股市接近四个月高位

路透曼谷3月31日 - 泰国股市周一收于近两周最高水准，连续第二个月上涨，月末买盘提升大盘股与银行股。新加坡股市升至近四个月高点，地产股领涨。

泰国SET指数 收高0.5%至1,376.26点，这是3月13日以来最高收位，本月累计上涨3.7%，是东南亚表现最好的股市。

本月截止到上周五，泰国股市吸引3.23亿美元外资净流入，为五个月以来首次。

但经纪商表示，对于政治动荡对于经济影响的担忧，可能抑制风险偏好。泰国央行预期第一季经济萎缩。

新加坡股市 收高0.5%，3月份累计上涨2.5%，连续第二个月累计上涨。投资者买入近期受挫的地产股。

马来西亚股市 、菲律宾股市 和越南股市 本月小幅上涨。

印尼股市 周一休市，本月上涨3.2%。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 409.08 2.14 +0.53 +5.33 388.37

新加坡 3188.62 16.45 +0.52 +0.67 3167.43

马来西亚 1849.21 -1.52 -0.08 -0.95 1866.96

泰国 1376.26 7.36 +0.54 +5.97 1298.71

菲律宾 6428.71 69.09 +1.09 +9.15 5889.83

越南 591.57 -2.72 -0.46 +17.23 504.63

(完)

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