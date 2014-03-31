中国经济：今年将推行海域使用权招拍挂出让政策--国家海洋局

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京3月31日 - 中国国家海洋局周一称，今年将全面推行海域使用权招拍挂出让政策，完善海域物权产权交易等制度，联合央行研究出台海域使用权抵押贷款政策。
海洋局网站新闻稿称，在海域使用权审批方面，今年研究下放相关审批权限，在建设项目用海上严格执行项目用海预审制度。建立国家重大建设项目用海公示和听证制度，优化项目用海审查程序。
此外，还将健全海洋功能区划体系，启动海洋功能区划中期评估工作；将实施海域动态监视监测系统升级改造；并开展海域使用现状调查试点工作，今年拟选择用海项目密集的海域作为试点区进行海域使用现状的调查。（完）
参看详情，请点选海洋局网站 here (发稿 李然; 审校 张喜良)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。