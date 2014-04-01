重温稿-台湾货币市场：短率区间高位略扬，因季底银行间资金供给偏保守

* 短率区间高位略走扬

* 季底资金供给态度保守

* 短票利率大致持平

记者 詹静宜

路透台北3月31日 - 今天为季底最后一个交易日，台湾银行间短率周一区间高位略走扬。市场资金调度人士指出，为考量季报资本适足率(BIS)计算，银行间资金供给偏向保守，稍令一周短率区间高位略有走高，但不致于影响季底资金调度。

市场交易员表示，由于市场多数资金需求已提前避开落点季底，今日市场资金需求并不高，但因资金供给方太少，导致一周拆款区间高位较上日升2个基点至0.48%。

〞季底的教训已经好几次，季底拆款需求已经降很低。〞一位大型票券商交易员说。

一资金供给方的大型金融机构交易主管坦陈，季底最后一天资金略显多缺不一，仍有来自银行及票券商的资金调度需求，会因应各自金融机构条件考量成交利率，成交多以一周拆款为主，“今天一周拆款利率区间高位会稍微往上一点”。

另有交易员指出，上周五(28日)央行存单发行余额增加657亿台币，市场预期央行今日将会减发存单，将明显淡化季底紧缩效应，明天起整体资金情势又将恢复宽松。

银行间隔夜拆款加权平均利 收报0.387%，上日收在0.388%；今日区间在0.295-0.390%，上日在0.295-0.420%；一周拆款利率区间在0.380-0.480%，上日区间则为0.380-0.460%。

**短票发行量偏少**

短票市场方面，票券商指出，市场早已提前避开落点季底，所以今天票券商资金缺口并不多，短票发行量也偏少，今日短票交投偏向淡静，成交利率持在既有区间不变。

“这是我看过最不像季底的季底。”一位票券商交易员说。

展望4月初，交易员表示，季底因资金流动性欠佳，部分资金调度成本稍微垫高，但本次季底紧缩效应明显较市场预期缓和许多，待季底一过资金流动性将回归正常，加以4月整体资金情势依旧偏松，短票成交利率将续处原有区间低位。

今日30天期短票利率区间主要在0.60-0.61%，大致持平于上日。

台湾央行周一公布，共发行4,179亿台币存单，与今日存单到期金额4,825.5亿相较，存单发行余额减646.5亿。

本周央行存单到期总额为1兆3,098.25亿台币，余日落点分别为周二1,829.15亿、周三3,540.10亿及周四2,903.5亿。周五金融市场因国定假日休市一天。

拆款中心 资料显示，周一超额准备为953亿台币，累计超额准备为761亿，加计前期1%的超额准备为27亿台币。

**RP利率变化不大**

台湾债券市场附买回(RP)利率周一没有明显变化，但见部分因季底需求而来的资金挪移。交易商表示，投信持续赎回走钱，但力道已较此前两个交易日变弱，市场资金不致转紧，且因此前调度得宜，多数金融机构资金缺口不大。

证券商交易员也指出，在今日季底最后交易日过后，预料明日起市场资金将重回宽松，将尝试下调RP成交利率，以1个基点1个基点慢慢测试市场水温。但成交利率已低的票券商暂时没有跟进计划。

〞今天已听到有投信要事先预框月初的券，显示月初的钱会多出来。〞一位大型证券商交易员说。

交易员指出，市场对短钱浮滥的预期没有改变，在今日安然度过后，将视市况随时调整操作策略，并慢慢让市场资金供应者--投信及寿险适应较低的成交利率。

今日发行的金融债有阳信银行15亿台币。

证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，均和上日相同。