国际油市：亚洲380-cst燃料油现货贴水降至逾15周低点，因需求不振

路透新加坡3月31日 - 亚洲380-cst燃料油现货贴水周一走阔至逾15周低点，因4月和5月需求疲弱且供应过剩。

路透数据显示，380-cst燃料油较新加坡现货价格每吨贴水为0.67美元。

源自韩国和日本的船用燃料油现货需求有所增加，因炼厂四月起维护和关闭。新加坡船用燃料油销售迟缓。

新加坡海事及港务管理局(MPA)数据显示，船用燃料油2月销售创一年低点328万吨。

韩国Hyundai Oilbank在4月中将关闭产能为每日11万桶的常压蒸馏单元(CDU)，为期一个多月。GS Caltex类似规模的CDU也将在第二季为周转而关闭，但日期未定。

日本炼厂3月底产能料将降至每日392万桶，2009年为每日489万桶。

BP向维多公司出售2万吨4月26-30日装船的180-cst燃料油，价格较新加坡现货报价每吨升水0.50美元。

印度石油公司标售3-3.5万吨380-cst燃料油，4月24-26日在Chennai装船，招标将于4月1日结束。(完)

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