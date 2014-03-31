马来西亚期市：棕榈油期货因出口数据不佳而下滑，月线创逾一年最大跌幅

路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周一跌至一个半月最低位，月线创逾一年最大跌幅，因马来西亚出口数据激起对全球棕榈油需求放缓的担忧。

船货调查机构Intertek Testing Services (ITS)公布，马来西亚3月棕榈油出口较前月减少3.1%，至121万吨，受中国和印度需求疲软影响。

另一船货调查机构Societe Generale de Surveillance的数据显示，马来西亚同期棕榈油出口减少3.4%至120万吨。

马币(林吉特) 走强，使以马币计价的棕榈油对海外投资者和炼厂而言更加昂贵，也抑制了买兴。马币兑美元周一涨0.2%至3.2660。

指标棕榈油期货6月合约 跌0.7%，收报每吨2,636马币，盘中曾跌至2,626马币，为2月12日以来最低。

总成交量为36,123口，高于35,000口的均值。

指标棕榈油价格3月挫跌近6%，为2013年2月以来最大月度跌幅，因不利于棕榈种植的干旱天气缓解，出口不振激起对关键进口国将改买其它植物油的担忧。(完)

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