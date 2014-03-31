重温稿-《中国新债预测》国开行中短福娃债需求料稳定，中长债则相对略偏空

离岸人民币：离岸债券流动性充裕且利率在低位，是发行好时机--花旗高管
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
* 招标品种: 国开行第7-11期固息金融债
* 期限及金额上限：每期60亿元
* 招标时间: 1/3/5年：4月1日9:30-10:30
* 7/10年：4月1日9:30-11:10
* 受访人数: 7位
* 预测区间: 4.70%-4.80%；5.20%-5.26%；5.40%-5.46%；5.50%-5.65%；5.56%-5.67%
* 预测均值: 4.77%；5.23%；5.43%；5.61%；5.63%
路透北京3月31日 - 中国国家开发银行 周二将启动今年第二轮“福娃债”(五期固息债)发行。路透调查显示，市场中长期政策预期不明，谨慎做短青睐中短债，中长债则相对被规避；预计明日新债中标利率将以五年期为界，总体反映该情况。
“三年需求还行，其他各品种都不怎么样吧，”北京一国有银行交易员称，“中长期还是有风险，大家可能等等再投呗。”
北京另一国有银行交易员则表示，虽然后期可能有流动性偏空因素，但中短债暂时还看不到很多变化，需求主体也更多样；中长期债需求则相对分散，参与力量相对偏弱。
国开行今年首轮“福娃债”1/3/5/7/10年期最新估值 分别为4.7813%、5.2550%、5.4360%、5.6201%和5.6301%。
银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 中，一、三、五、七和10年期品种最新收益率分别为4.8477%、5.2913%、5.4365%、5.6196%和5.6307%。
进出口银行周一下午招标的两期新债结果中规中矩。市场人士表示，中长期政策及流动性预期并不明朗，机构心态谨慎，中短端的需求会更好一些。
明日国开行第二轮发行的五期债具体发行条款如下：
第7-11期金融债
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发行上限 总量300亿元，每期60亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：4月1日9:30-10:30
7/10年：4月1日9:30-11:10
招标方式 3/7年：多重利率(美国式)招标
1/5/10年：单一利率(荷兰式)招标
起息日/缴款日 4月8日
分销期 4月2日-4月8日
上市日 1年：4月10日
3/5/7/10年：4月14日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
--------------------------------------------------------------(完) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
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