重温稿-《中国新债预测》国开行中短福娃债需求料稳定，中长债则相对略偏空

* 招标品种: 国开行第7-11期固息金融债

* 期限及金额上限：每期60亿元

* 招标时间: 1/3/5年：4月1日9:30-10:30

* 7/10年：4月1日9:30-11:10

* 受访人数: 7位

* 预测区间: 4.70%-4.80%；5.20%-5.26%；5.40%-5.46%；5.50%-5.65%；5.56%-5.67%

* 预测均值: 4.77%；5.23%；5.43%；5.61%；5.63%

路透北京3月31日 - 中国国家开发银行 周二将启动今年第二轮“福娃债”(五期固息债)发行。路透调查显示，市场中长期政策预期不明，谨慎做短青睐中短债，中长债则相对被规避；预计明日新债中标利率将以五年期为界，总体反映该情况。

“三年需求还行，其他各品种都不怎么样吧，”北京一国有银行交易员称，“中长期还是有风险，大家可能等等再投呗。”

北京另一国有银行交易员则表示，虽然后期可能有流动性偏空因素，但中短债暂时还看不到很多变化，需求主体也更多样；中长期债需求则相对分散，参与力量相对偏弱。

国开行今年首轮“福娃债”1/3/5/7/10年期最新估值 分别为4.7813%、5.2550%、5.4360%、5.6201%和5.6301%。

银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 中，一、三、五、七和10年期品种最新收益率分别为4.8477%、5.2913%、5.4365%、5.6196%和5.6307%。

进出口银行周一下午招标的两期新债结果中规中矩。市场人士表示，中长期政策及流动性预期并不明朗，机构心态谨慎，中短端的需求会更好一些。

明日国开行第二轮发行的五期债具体发行条款如下：

第7-11期金融债

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发行上限 总量300亿元，每期60亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：4月1日9:30-10:30

7/10年：4月1日9:30-11:10

招标方式 3/7年：多重利率(美国式)招标

1/5/10年：单一利率(荷兰式)招标

起息日/缴款日 4月8日

分销期 4月2日-4月8日

上市日 1年：4月10日

3/5/7/10年：4月14日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留