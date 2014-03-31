重温稿-中国公开市场：央行2月进行1,000亿元SLO操作，回笼流动性操作再现

路透上海3月31日 - 中国人民银行周一公告称，于2月27日进行了1,000亿元人民币短期流动性调节工具（SLO）操作，以回笼流动性，期限五天，中标利率为3.40%。这是今年首次SLO操作。

央行去年12月共进行了八笔SLO操作，期限介于1-4天，其中在SLO设立后首次出现回笼流动性的操作。

以下为SLO创设以来的操作明细：

操作日期 操作方向 期限 交易量 中标利率

(亿元人民币) (%)

--------------------------------------------------- 2014/2月27日 回笼流动性 五天 1,000 3.40 2013/12月31日 回笼流动性 两天 1,000 3.00

12月30日 回笼流动性 三天 1,500 3.00

12月24日 投放流动性 一天 300 4.20

投放流动性 三天 1,030 4.30

12月23日 投放流动性 三天 1,800 5.00

12月20日 投放流动性 四天 1,500 4.70

12月19日 投放流动性 四天 600 4.70

12月18日 投放流动性 两天 1,000 4.20

11月18日 投放流动性 三天 700 4.70

10月30日 投放流动性 两天 180 4.50

10月28日 投放流动性 两天 410 4.50

2013年1月，立足现有货币政策操作框架并借鉴国际经验，中国人民银行创设了短期流动性调节工具（Short-term Liquidity Operations,SLO），作为公开市场常规操作的必要补充，在银行体系流动性出现临时性波动时相机使用。

去年10月，中国央行曾分别进行了两笔两天期SLO操作，中标利率4.5%，总额590亿元人民币，为央行创设SLO后首次进行操作。（完）

参看相关细节，请点选中国央行网站 here (发稿 吴芳；审校 张喜良)