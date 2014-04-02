《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--4月2日

企业并购：汉德资本同意买下欧洲医用激光设备厂商Fotona
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透香港4月2日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地 时间17:10时,1港元=0.7999人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均溢 价为-4.8%,高于上交易日收盘的-5.99%. 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 3.44 4.69 0.92 建设银行 4.02 5.35 0.94 中国银行 2.60 3.38 0.96 农业银行 2.44 3.31 0.92 招商银行 9.97 13.64 0.91 中信银行 4.69 4.44 1.32 交通银行 3.80 5.01 0.95 民生银行 7.79 7.66 1.27 中国人寿 13.74 21.85 0.79 中国平安 38.49 64.60 0.74 中国太保 16.11 26.80 0.75 中信证券 10.78 16.72 0.81 新华人寿 20.52 23.30 1.10 海通证券 9.40 10.80 1.09 华能国际 5.15 7.77 0.83 大唐发电 3.68 2.89 1.59 华电国际 3.16 3.90 1.01 中煤能源 4.40 4.30 1.28 中国神华 14.17 22.10 0.80 中国石油 7.61 8.55 1.11 兖州煤业 6.44 5.78 1.39 中国石化 5.09 6.96 0.91 上海石化 3.54 1.95 2.27 中海油服 17.72 19.32 1.15 仪征化纤 2.89 1.67 2.16 中国铝业 3.40 2.70 1.57 江西铜业 12.75 13.28 1.20 洛阳钼业 5.64 3.06 2.30 紫金矿业 2.27 1.66 1.71 马钢股份 1.65 1.75 1.18 鞍钢股份 2.98 5.02 0.74 重庆钢铁 2.31 1.03 2.80 海螺水泥 16.96 34.50 0.61 洛阳玻璃 5.04 1.33 4.74 北人股份 5.20 2.29 2.84 中联重科 4.95 5.79 1.07 金隅股份 7.19 6.28 1.43 中国国航 3.50 4.60 0.95 东方航空 2.47 2.60 1.19 南方航空 2.54 2.49 1.28 中国远洋 3.60 3.32 1.36 中海集运 2.21 1.85 1.49 中集集团 15.11 17.94 1.05 中海发展 4.05 4.68 1.08 宁沪高速 5.33 8.95 0.74 深高速 3.57 3.54 1.26 成渝高速 2.84 2.15 1.65 皖通高速 4.10 4.03 1.27 广深铁路 2.78 3.44 1.01 中国南车 4.65 6.72 0.87 中国交建 3.81 5.33 0.89 中国铁建 4.34 6.93 0.78 中国中铁 2.55 3.73 0.85 长城汽车 33.44 38.65 1.08 比亚迪 48.70 49.30 1.23 广汽集团 7.45 8.05 1.16 青岛啤酒 38.70 57.00 0.85 广州药业 26.23 27.50 1.19 新华制药 5.50 2.88 2.39 海信科龙 8.92 9.71 1.15 南京熊猫 9.29 3.74 3.11 晨鸣纸业 4.52 3.43 1.65 上海医药 13.19 17.22 0.96 中兴通讯 13.18 15.68 1.05 东方电气 12.80 12.24 1.31 潍柴动力 17.12 29.80 0.72 东北电气 2.37 0.80 3.70 广船国际 16.40 13.00 1.58 经纬纺机 9.80 6.89 1.78 昆明机床 4.40 1.93 2.85 一拖股份 7.85 4.38 2.24 北辰实业 2.90 1.80 2.01 创业环保 8.19 3.93 2.61 中国中冶 1.72 1.37 1.57 金风科技 9.28 8.24 1.41 丽珠 44.89 49.45 1.13 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程 表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程 表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 李珊珊)
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透台北4月24日 - 台湾股市周一下跌，权重电子类股涨跌不一，令该股指在近期交投区间内盘整更长时间。 0238GMT，台湾加权股价指数 跌0.3%至9,692.95点，此前开盘上涨。周五该指数收高0.9%。自2月初以来，该指数一直交投于9,600点上方，但仍略低于9,980点。 电子类指数 下滑0.3%，金融保险类指数 下挫0.1%。 台积电 受整体人气拖累跌0.5%，但其它科技类股上涨，令 大盘跌势受限，此前发布的数据显示，台湾3月外销订单连续八个月增长 。 台湾3月外销订单增幅亦超过预期，这对台湾经济以及处于全球电子 产品供应链的多数企业的营收而言可谓好兆头。 其他上涨的个股中，鸿海 涨0.1%，和硕联合科技 涨0.2%。 但群创光电 和友达光电 双双下挫2%左右。(完) (编译 王琛/侯雪苹；审校 许娜/杜明霞)
路透新加坡4月21日 - 熟悉情况的消息人士称，新加坡电信公司M1 Ltd的三大股东已与中国移动和全球私募股权公司等潜在买家接触，拟出售持股，这些大股东的股份加总起来达到M1的61%股权。