路透基点：中兴通讯计划为香港分公司最多筹措6亿美元再融资--RLPC

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港3月31日 - 汤森路透旗下基点报导，据公司股票文件，香港上市的中兴通讯股份有限公司(ZTE Corp)3月26日宣布计划筹措一笔新融资，用于偿还离岸债务和资本支出用途。
该笔融资借款方为中兴通讯(香港)有限公司，由中兴通讯担保，最高融资额为6亿美元，贷款期限不超过五年。
该公司在声明中称，融资将通过银团贷款、双边贷款和发债等渠道进行。
银行业消息人士表示，部分资金将用于2011年7月4.5亿美元三年期贷款再融资。该贷款为一笔9亿美元旧贷款的一部分，旧贷款中还包括4.5亿美元的五年期定期贷款部分。旧贷款承贷行包括西班牙桑坦德银行、中银香港、三菱东京日联银行、星展银行、Natixis和新加坡大华银行，其它参贷行还包括加拿大丰业银行、中国建设银行、恒生银行和马来亚银行。其中的三年期贷款利率为较Libor加码160个基点，五年期贷款利率为加码195个基点。
据消息人士称，该公司目前正与往来银行商谈再融资事宜。
2012年12月，中兴通讯表示已与国开行签订200亿美元的融资协议。
中兴通讯总部设在深圳，2013年净利为13.6亿元人民币(2.19亿美元)，营收为752亿元人民币。
中兴通讯为全球第七大智能手机制造商，是中国第二大电信设备生产商。(完) (编译 朱晓军；审校 白云)
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