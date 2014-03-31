国际油市：亚洲柴油现货升水小幅上涨，受菲律宾即期需求提振

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透首尔3月31日 - 周一亚洲柴油现货升水小幅上涨至每桶0.37美元，消息人士称菲律宾的即期需求以及炼厂维护支撑市场。
亚洲航煤升水持稳在0.34美元。
菲律宾的Petron求购30万桶500 PPM的4月柴油，招标于4月2日结束，有效期也截至4月2日。
一消息人士表示， “菲律宾的现货需求可能给予柴油市场少许提振，柴油本周似乎在走坚。”
本周炼厂维修似乎提振了柴油市场人气，但消息人士称需求增加也支撑市场。
Essar oil标售4万吨500 ppm的4月26-30日柴油船货，招标将于4月2日结束。
MRPL求售4万吨5月20-22日的航煤船货，招标将于4月3日结束，有效期往后延续一日。
SK Energy向嘉能可售出25万桶500 PPM柴油，4月18-22日交付，价格为每桶较新加坡报价升水0.40美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 白云)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。