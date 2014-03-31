国际油市：亚洲柴油现货升水小幅上涨，受菲律宾即期需求提振

路透首尔3月31日 - 周一亚洲柴油现货升水小幅上涨至每桶0.37美元，消息人士称菲律宾的即期需求以及炼厂维护支撑市场。

亚洲航煤升水持稳在0.34美元。

菲律宾的Petron求购30万桶500 PPM的4月柴油，招标于4月2日结束，有效期也截至4月2日。

一消息人士表示， “菲律宾的现货需求可能给予柴油市场少许提振，柴油本周似乎在走坚。”

本周炼厂维修似乎提振了柴油市场人气，但消息人士称需求增加也支撑市场。

Essar oil标售4万吨500 ppm的4月26-30日柴油船货，招标将于4月2日结束。

MRPL求售4万吨5月20-22日的航煤船货，招标将于4月3日结束，有效期往后延续一日。

SK Energy向嘉能可售出25万桶500 PPM柴油，4月18-22日交付，价格为每桶较新加坡报价升水0.40美元。(完)

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