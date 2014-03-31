欧洲个股：菲亚特-克莱斯勒称仍在与俄罗斯进行合作建厂谈判

路透意大利都灵3月31日 - 汽车制造商菲亚特-克莱斯勒 执行长Sergio Marchionne周一表示，该公司正在继续与俄罗斯就可能的合作计划进行谈判。计划包括该公司在俄设立新厂生产Jeep及轻型商用车。

“俄罗斯仍是一个具有战略重要性的市场，”Marchionne在股东会议上称。

“与俄罗斯联邦政府和Sberbank 的谈判正在继续中。我们预计在当地生产Jeep和轻型商用车...其中可能包括一家当地工厂。”(完) (编译 朱晓军；审校 田建华)