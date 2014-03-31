国际油市：石脑油裂解价差升至四日高位，供应减少

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透新加坡3月31日 - 周一亚洲石脑油裂解价差升至四日高位每吨138.85美元，从昨日小跌中反弹，交易商称因需求稳健且供应减少。
欧洲发往亚洲的石脑油船货低于均值，另外东方炼厂大范围检修也缩减供应。
交易商预计，欧洲和地中海发往亚洲的5月到岸船货不到100万吨，低于2013年月均值110万吨。
“市场强劲的原因没变，”一新加坡交易员称，其指的是欧洲向亚洲的出口减少，“多头利用这样的机会提振市场。”
买家需要石脑油作为石化工厂的给料，这些炼厂多数以高产能利用率运营。
台湾中油公司求购4月末至5月末运抵高雄的全馏分和重质石脑油，本周将公布招标结果。
此前台湾台塑刚刚锁定约10万吨5月上半月运抵麦寮港的石脑油，以及最高可达50万吨的6月-11月船货。(完)
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(编译 田建华; 审校 白云)
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