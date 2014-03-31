版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 31日 星期一 20:58 BJT

路透调查：欧洲央行周四料维持货币政策不变--交易商

路透3月31日 - 路透调查显示：

* 22家受访交易商中有18家预期欧洲央行(ECB)将在周四维持货币政策不变

* 下周银行将向欧洲央行偿还20亿欧元三年期长期再融资操作(LTRO)资金(本周将偿还16亿欧元)(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐