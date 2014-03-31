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市场报道 | 2014年 3月 31日 星期一 21:47 BJT

美国股市：开盘上涨，稍晚美联储主席叶伦将发表讲话

路透纽约3月31日 - 周一美国股市开高，标准普尔500指数 有望连续第二天上涨。稍晚美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦将发表讲话。

道琼工业指数 开盘上涨104.55点或0.64%，报16,427.61点；标准普尔500指数 走高12.22点或0.66%，至1,869.84点；Nasdaq指数 上涨37.38点或0.90%，报4,193.14点。(完)
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