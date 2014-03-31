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亚洲 | 2014年 3月 31日 星期一 21:42 BJT

美国热股：CURIS获准恢复测试癌症试验药物，盘初股价大涨逾5%

路透3月31日 - CURIS 称，美国食品药物管理局允许该公司恢复对癌症试验药物的测试，解除了去年11月的禁令。去年的禁令暂停了该公司的早期试验。

该公司股价盘初大涨5.45%，报2.90美元。(完)
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