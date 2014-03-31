版本:
中国
中国财经报道 | 2014年 3月 31日 星期一 21:48 BJT

美国热股：雅虎在酝酿类似YouTube的服务，股价盘初上扬

路透3月31日 - 科技博客Recode周五晚间援引知情人士报导，雅虎 正在酝酿一项类似谷歌和YouTube的服务，并希望在未来几个月推出。（英文原文：link.reuters.com/jyw97v

Recode称，雅虎正在制定一项计划，欲吸引一些YouTube最受欢迎的明星和网络在雅虎网站上呈现他们的内容。

雅虎股价上周五收报35.9美元，周一盘初上涨1.2%。(完)

(编译 白云; 审校 田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐