美国热股：雅虎在酝酿类似YouTube的服务，股价盘初上扬

欧洲股市：受Man Group和Pandora提振上扬，法股表现为3月初以来最佳
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透3月31日 - 科技博客Recode周五晚间援引知情人士报导，雅虎 正在酝酿一项类似谷歌和YouTube的服务，并希望在未来几个月推出。（英文原文：link.reuters.com/jyw97v）
Recode称，雅虎正在制定一项计划，欲吸引一些YouTube最受欢迎的明星和网络在雅虎网站上呈现他们的内容。
雅虎股价上周五收报35.9美元，周一盘初上涨1.2%。(完)
(编译 白云; 审校 田建华)
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透东京4月20日 - 日本邮政周四表示，正在考虑是否有必要对2015年以6,200亿日圆(57亿美元)收购的澳洲Toll Holdings进行减记。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲 浏览英文报导全文，请点选