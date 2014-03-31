美国经济：叶伦力挺美联储宽松政策，称就业市场仍有大量闲置劳动力

路透芝加哥3月31日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周一表示联储采取“非常规”举措提振经济的状况还需持续一段时间，尤其是在就业市场表现仍然挣扎的情况下。

这是叶伦就任美联储主席两个月来首次发表公开讲话，她在讲话中力挺美联储的低利率和继续购债的政策，她指出，经济和就业市场仍存在“相当多”的闲置产能和闲置劳动力。

叶伦在芝加哥举行的2014年全国机构间社区再投资大会上表示，“我认为这些非常规举措仍然需要，且将持续一段时间。而且，我认为其他联储决策者也持同样的看法。”

美联储已经保持近零利率超过五年时间，并已表示即便在结束购债后，仍将在一段相当长时间内维持近零利率。市场预计联储将在今年稍晚结束购债。

叶伦称，缩减购债不等于减少承诺，但能反映就业市场取得一些改善。

但她表示，对于联储可持续就业最大化以及通胀稳定在2%的目标而言，美国经济依然“远远没有达标”，需要一段时间才能达到联储想要的目标状态。

叶伦称，“许多美国人仍感觉经济复苏像衰退，而且部分经济统计数据也让人有这样的感觉。”。(完)