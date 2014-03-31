美国经济：叶伦力挺美联储宽松政策，称就业市场仍有大量闲置劳动力

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透芝加哥3月31日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周一表示联储采取“非常规”举措提振经济的状况还需持续一段时间，尤其是在就业市场表现仍然挣扎的情况下。
这是叶伦就任美联储主席两个月来首次发表公开讲话，她在讲话中力挺美联储的低利率和继续购债的政策，她指出，经济和就业市场仍存在“相当多”的闲置产能和闲置劳动力。
叶伦在芝加哥举行的2014年全国机构间社区再投资大会上表示，“我认为这些非常规举措仍然需要，且将持续一段时间。而且，我认为其他联储决策者也持同样的看法。”
美联储已经保持近零利率超过五年时间，并已表示即便在结束购债后，仍将在一段相当长时间内维持近零利率。市场预计联储将在今年稍晚结束购债。
叶伦称，缩减购债不等于减少承诺，但能反映就业市场取得一些改善。
但她表示，对于联储可持续就业最大化以及通胀稳定在2%的目标而言，美国经济依然“远远没有达标”，需要一段时间才能达到联储想要的目标状态。
叶伦称，“许多美国人仍感觉经济复苏像衰退，而且部分经济统计数据也让人有这样的感觉。”。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。