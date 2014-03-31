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货币新闻 | 2014年 3月 31日 星期一 22:44 BJT

表格: 美国1月趸售库存修正后为较上月增长0.7%，前值为增长0.6%

路透3月31日 - 美国商务部公布经季节性调整后的趸售(批发)库存和销售数据年度修正。

企业库存及销售数据如下(经季节调整)： (变动百分比) 1月 前值 12月 前值

整体库存 0.7 0.6 0.2 0.4

整体销售 -1.8 -1.9 0.4 0.1

1月 前值 12月 前值 库存/销售比 1.19 1.20 1.16 1.18 (完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选

(编译 母红; 审校 李军)
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