欧洲汇市：英镑兑欧元下跌，因英国数据疲弱且预计ECB将不会采取行动

路透伦敦3月31日 - 英镑兑欧元周一下跌，此前英国数据转弱，且因交易商买入欧元，因臆测疲弱的欧元区通胀数据不足以驱使欧洲央行采取更多宽松货币政策。

欧元区3月通胀率意外跌至2009年11月以来最低。在数据公布后，欧元跌至盘中低点，但迅速收复失地并上涨。

欧洲央行决策者周四举行政策会议，将决定应否采取行动刺激经济增长和压低欧元。

英镑兑美元下跌，此前数据显示英国2月抵押贷款批准件数为70,309件(预估为75,250件)，为10月以来最低。

欧元区通胀数据公布后，欧元兑英镑 跌至0.8251英镑，很接近周五触及0.8247英镑的最近三周低位，之后反弹至0.8294英镑，上升0.4%。交易商也表，月底对欧元有需求。

“欧洲央行的决定是关键所在，且在通胀数据公布后，欧洲央行采取行动的压力增加。但在过去的会议，欧洲央行也按兵不动，所以看到欧元反弹，”Western Union市场分析师Nawaz Ali说，“周四欧洲央行会议也存在不采取行动的可能性。”

英镑兑美元 小跌至1.6615美元，尽管本季可望录得连续第三季上涨，受助于对英国央行将在12个月内升息的预期。(完)

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