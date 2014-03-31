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货币新闻 | 2014年 3月 31日 星期一 23:02 BJT

USDA报告：3月27日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透3月31日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：

一周截至日 03/27/2014 03/20/2014 03/20/2014 03/28/2013

初值 修正值 前值

小麦 492,577 552,105 524,857 713,025

燕麦 0 0 0 73

大麦 　 1,295 1,198 1,198 1,069

玉米 1,327,575 1,150,102 1,142,722 501,851

高粱 145,597 123,937 123,937 4,495

大豆 506,039 736,520 732,132 455,094

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 25,913,632 21,572,819

燕麦 1,855 7,651

大麦 　 158,117 135,519

玉米 22,403,648 10,983,953

高粱 2,303,241 1,314,486

大豆 40,165,858 32,913,640

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 李军；审校 母红)
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