表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.045%，投标倍数为4.83

离岸人民币：离岸债券流动性充裕且利率在低位，是发行好时机--花旗高管
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
路透华盛顿3月31日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.045 中值 0.035 低值 0.010 投资 0.046 价格 99.988625 高值得标比率 5.16% 投标倍数 4.83 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 25,001,697,500 总投标 120,759,507,500 竞争性投标得标 24,287,620,400 非竞争性投标得标 464,077,100 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/04/03 到期日 2014/07/03 CUSIP码 912796DE6 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 李军; 审校 母红)
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
路透香港5月5日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，在有13家银 行承贷后，中国电商巨头阿里巴巴已将五年期、到期一次性偿还贷款的筹 资金额从50亿美元小幅提高到了51.5亿美元。 这13家银行是：澳新银行(ANZ)、法国巴黎银行(BNP Paribas)、花旗 集团、瑞士信贷、星展银行(DBS)、德意志银行、高盛、汇丰控股、荷兰 安智银行(ING Bank)、摩根大通、三菱日联金融集团(MUFG)、瑞穗银行以 及摩根士丹利。 这笔贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码95个基点，综合 收益略高于100个基点。最低承贷额为2亿美元。 所筹资金将用于一般公司用途，包括再融资。 该公司2016年5月签署一笔40亿美元五年期、到期一次性偿还贷款， 吸引了26家银行参与，包括八家原始牵头行兼簿记行：ANZ、花旗集团、 瑞士信贷、德意志银行、高盛、摩根大通、瑞穗银行以及摩根士丹利。最 高综合收益为123个基点，利率为Libor加码110个基点。(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透上海5月5日 - 全球知名资产管理公司富达国际周五宣布，公司旗下位于上海的外商独资私募基金公司今日推出其首只私募基金产品--富达中国债券1号私募基金，主要投资于国内债券市场，成为首家在中国推出私募证券投资基金产品的外资资产管理公司。