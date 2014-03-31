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债券 | 2014年 3月 31日 星期一 23:34 BJT

表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.045%，投标倍数为4.83

路透华盛顿3月31日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.045 中值 0.035 低值 0.010 投资 0.046 价格 99.988625 高值得标比率 5.16% 投标倍数 4.83 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 25,001,697,500 总投标 120,759,507,500 竞争性投标得标 24,287,620,400 非竞争性投标得标 464,077,100 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/04/03 到期日 2014/07/03 CUSIP码 912796DE6 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 李军; 审校 母红)
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