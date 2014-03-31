表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.045%，投标倍数为4.83

路透基点：阿里巴巴到期一次性偿还贷款规模小增至51.5亿美元--TRLPC

路透香港5月5日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，在有13家银 行承贷后，中国电商巨头阿里巴巴已将五年期、到期一次性偿还贷款的筹 资金额从50亿美元小幅提高到了51.5亿美元。 这13家银行是：澳新银行(ANZ)、法国巴黎银行(BNP Paribas)、花旗 集团、瑞士信贷、星展银行(DBS)、德意志银行、高盛、汇丰控股、荷兰 安智银行(ING Bank)、摩根大通、三菱日联金融集团(MUFG)、瑞穗银行以 及摩根士丹利。 这笔贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码95个基点，综合 收益略高于100个基点。最低承贷额为2亿美元。 所筹资金将用于一般公司用途，包括再融资。 该公司2016年5月签署一笔40亿美元五年期、到期一次性偿还贷款， 吸引了26家银行参与，包括八家原始牵头行兼簿记行：ANZ、花旗集团、 瑞士信贷、德意志银行、高盛、摩根大通、瑞穗银行以及摩根士丹利。最 高综合收益为123个基点，利率为Libor加码110个基点。(完) (编译 王琛；审校 张涛)