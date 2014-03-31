表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.065%，投标倍数为5.18

路透华盛顿3月31日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.065 中值 0.060 低值 0.040 投资 0.066 价格 99.967139 高值得标比率 7.76% 投标倍数 5.18 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 23,000,014,000 总投标 119,134,554,000 竞争性投标得标 22,049,960,000 非竞争性投标得标 374,054,000 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/04/03 到期日 2014/10/02 CUSIP码 912796DX4 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 母红; 审校 李军)