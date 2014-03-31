金属期市：期铜升至两周高位后回软，期铝走强

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* LME同俄铝官司受挫，期铝上涨
* 中国称准备支撑经济，支撑铜价
路透伦敦3月31日 - 期铜周一下滑，盘中稍早触及两周高位，因投资人担心中国收紧信贷条件，尽管臆测中国可能采取行动刺激经济。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收低0.3%，报6,640美元，此前一度升至3月11日来最高的6,686美元。
在中国发生首宗公司债违约引发市场担心违约可能蔓延，影响铜作为融资交易中的抵押品的需求后，铜价在3月19日触及三年半底部。
但中国总理李克强日前表示，今年中国经济运行开局总体平稳，但也要高度重视发展中存在的问题和矛盾，不能忽视经济下行压力加大等困难和风险。当前要按照政府工作报告确定的任务，有针对性地陆续出台相应有力措施，有能力、有信心、有条件把经济运行保持在合理区间。
“自三年半低点反弹并不是真的由基本面带动。铜价在第二季会有季节性的强势，库存在减少、需求良好，且中国表明会增加对基建的投资，”VTB Capital商品研究部门主管Wiktor Bielski表示。
尽管铜价从低点反弹，上周大涨了2.8%，但仍势将在本月录得近5%的跌幅，为6月来最大周度跌幅。
期铝也触及两周高位，伦敦高等法院周四的判决对俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL) 有利。俄铝是全球最大的铝生产商，担心LME加快旗下全球仓储网络铝出库速度的改革举措，会损及该公司的产品价格。
这对LME来说是个重大挫折，该交易所原定几天后就要实行改革措施，希望以此解决期铝合约日益严重的危机。这个判决让多年来一直抱怨仓储网络拥堵情况的铝消费者也受到打击。
三个月期铝 收高1.5%，报1,785美元，稍早一度触及3月11日来最高的1,970.50美元。本月期铝有望升逾1%。
期锌 收涨0.3%，报每吨1,983美元。期铅 升0.1%，2,068美元。期锡 收低0.3%，报22,800美元。
期镍 收报每吨15,900美元，较周五最后买入价15,700美元升1.3%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
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