美国股市：道琼工业指数收高0.82%，Nasdaq指数上涨1.04%

路透纽约3月31日 - 美国股市周一上升，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的讲话缓解了对美联储升息将早于预期的忧虑。标普500指数在3月和今年首季都上涨。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高134.60点，或0.82%，至16,457.66点；标准普尔500指数 收升14.72点，或0.79%，至1,872.34点；Nasdaq指数 上涨43.235点，或1.04%，至4,198.994点。

在3月，道指上涨0.8%，标普500指数升0.7%，Nasdaq指数下跌2.5%。

本季，道指下跌0.7%，标普500指数攀升1.3%，录得连续第五季上升，而Nasdaq指数上涨0.5%。(完)