美国股市：道琼工业指数收高0.82%，Nasdaq指数上涨1.04%

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透纽约3月31日 - 美国股市周一上升，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的讲话缓解了对美联储升息将早于预期的忧虑。标普500指数在3月和今年首季都上涨。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高134.60点，或0.82%，至16,457.66点；标准普尔500指数 收升14.72点，或0.79%，至1,872.34点；Nasdaq指数 上涨43.235点，或1.04%，至4,198.994点。
在3月，道指上涨0.8%，标普500指数升0.7%，Nasdaq指数下跌2.5%。
本季，道指下跌0.7%，标普500指数攀升1.3%，录得连续第五季上升，而Nasdaq指数上涨0.5%。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。