《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月31日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 60.41 +1.46 +2.48 3492234
搜狐 65.09 +0.22 +0.34 600769
网易 67.30 -0.83 -1.22 681995
百度 152.27 +1.61 +1.07 5342978
台湾
台湾积体电路 20.02 +0.38 +1.93 2995525
联电 2.08 +0.01 +0.48 251261
日月光 5.55 +0.12 +2.21 1079042
硅品精密 6.65 -0.02 -0.30 1025975
和信超媒体 1.40 -0.03 -2.10 242841
友达 3.48 +0.01 +0.29 183444
中华电信 30.68 -0.04 -0.13 76666
台湾国际航电 55.26 -0.31 -0.56 1435541
香港
中国移动 45.59 +0.15 +0.33 264960
中国联通 13.16 -0.17 -1.28 90768
中国电信 46.07 -0.47 -1.01 8417
中芯国际 3.78 -0.02 -0.53 22941
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 192
(完)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。