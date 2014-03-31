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亚洲 | 2014年 4月 1日 星期二 06:08 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月31日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 60.41 +1.46 +2.48 3492234

搜狐 65.09 +0.22 +0.34 600769

网易 67.30 -0.83 -1.22 681995

百度 152.27 +1.61 +1.07 5342978

台湾

台湾积体电路 20.02 +0.38 +1.93 2995525

联电 2.08 +0.01 +0.48 251261

日月光 5.55 +0.12 +2.21 1079042

硅品精密 6.65 -0.02 -0.30 1025975

和信超媒体 1.40 -0.03 -2.10 242841

友达 3.48 +0.01 +0.29 183444

中华电信 30.68 -0.04 -0.13 76666

台湾国际航电 55.26 -0.31 -0.56 1435541

香港

中国移动 45.59 +0.15 +0.33 264960

中国联通 13.16 -0.17 -1.28 90768

中国电信 46.07 -0.47 -1.01 8417

中芯国际 3.78 -0.02 -0.53 22941

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 192

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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