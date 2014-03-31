表格：韩国3月CPI同比升1.3%，低于预期但为七个月高点

离岸人民币：离岸债券流动性充裕且利率在低位，是发行好时机--花旗高管

路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。