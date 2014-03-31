表格：韩国3月CPI同比升1.3%，低于预期但为七个月高点

离岸人民币：离岸债券流动性充裕且利率在低位，是发行好时机--花旗高管
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
路透首尔4月1日 - 韩国统计机构周二公布的数据显示：
* 韩国3月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.2%(路透调查预估为上升0.3%)
* 韩国3月CPI较上年同期上升1.3%(路透调查预估为上升1.4%)
* 韩国3月核心CPI较上年同期上升2.1%
以下为详细数据:
权重(%) 较前月(%) 较上年同期(%)
CPI 100.00 0.2 1.3
按行业分类
农业,畜牧业,水产 7.76 -0.1 -3.1
工业产品 31.77 0.3 1.6
服务业 55.64 0.2 1.5
其它类别
核心CPI 89.16 0.3 2.1
生鲜食品 4.17 -1.8 -11.3
3月CPI按年升幅创2013年8月升1.5%以来的最高，2月为同比升1.0%。3月核心CPI按年升幅创2012年2月升2.5%以来的最高，2月为同比升1.7%。(完) (编译 侯向明；; 审校 龚芳)
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
加州斯坦福--胡佛货币政策研讨会，主题为货币政策的结构基础。与会嘉宾包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、FED副主席费舍尔。
台湾将于下周一公布4月出口数据，料显示连续第七个月增长，而且尽管动能可能放缓，但应该会预示经济复苏仍在继续。(完) (编译 陈宗琦/刘秀红；审校 张若琪/王颖)