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货币新闻 | 2014年 4月 1日 星期二 07:21 BJT

表格：韩国3月CPI同比升1.3%，低于预期但为七个月高点

路透首尔4月1日 - 韩国统计机构周二公布的数据显示：

* 韩国3月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.2%(路透调查预估为上升0.3%)

* 韩国3月CPI较上年同期上升1.3%(路透调查预估为上升1.4%)

* 韩国3月核心CPI较上年同期上升2.1%

以下为详细数据:

权重(%) 较前月(%) 较上年同期(%)

CPI 100.00 0.2 1.3

按行业分类

农业,畜牧业,水产 7.76 -0.1 -3.1

工业产品 31.77 0.3 1.6

服务业 55.64 0.2 1.5

其它类别

核心CPI 89.16 0.3 2.1

生鲜食品 4.17 -1.8 -11.3

3月CPI按年升幅创2013年8月升1.5%以来的最高，2月为同比升1.0%。3月核心CPI按年升幅创2012年2月升2.5%以来的最高，2月为同比升1.7%。(完) (编译 侯向明；; 审校 龚芳)
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