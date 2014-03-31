日韩经济指标预测--4月1日-4月8日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月31日当周 3月31日(一) 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.0% 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第一季 正18 正16 央行短观大型非制造业景气判断指数 正24 正20 央行短观小型制造业景气判断指数 正4 正1 央行短观小型非制造业景气判断指数 正6 正4 央行短观大型企业资本支出 +0.2% +4.6% 央行短观小型企业资本支出 -12.2% +7.9% 4月1日(二) 0000 韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月 -- 49.8 0000 韩国出口(较上年同期) 3月 +4.5% +1.5% 进口(较上年同期) +3.5% +3.9% 贸易收支(亿美元) -- 顺差9.3 0130 日本加班工资 2月 -- -0.2% 4月2日(三) 2100 韩国外汇储备(亿美元) 3月 -- 3,517.9 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超3,955 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超1,910 4月3日(四) 暂无重要经济数据公布。 4月4日(五) 暂无重要经济数据公布。 4月7日当周 4月6日(日) 2350 日本外汇储备(亿美元) 3月 -- 12,882 4月7日(一) 0500 日本同时指标(较前月) 2月 -- +2.5 领先指标(较前月) -- +0.5 2350 日本未经季节调整经常账(较上年同期) 2月 -- -- 未经季节调整经常账(亿日圆) -- 赤字15,890 4月8日(二) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 53.0 2300 韩国失业率 3月 -- 3.9% (完)