《焦点》联储主席叶伦力挺宽松政策，访问学校展现亲民一面

离岸人民币：离岸债券流动性充裕且利率在低位，是发行好时机--花旗高管
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
将这一讯息传达出来“当然很好，但我认为普通美国民众更关心自己手中钞票的价值，物价涨跌，能否找到工作，”众议院金融服务委员会监督小组主席、共和党议员Patrick McHenry接受电话访问时称。
“这种出行或许进一步说明了，美联储在干预经济方面已经变得多么政治化，它所扮演的角色已经过大，”他说。
叶伦2月在众议院作证时强烈拒绝“审查美联储”议案，警告称该议案可能“在政策委员会判断如何恰当地推行货币政策时受到政治压力”。
若经济持续改善，那么这种压力可能缓解。美国经济在去年下半年加速增长，失业率从衰退后高点10%降至上个月的6.7%。不过失业率下滑的部分原因是许多美国人放弃找工作。
一些分析师和政策立场更为强硬的联储官员认为，失业率下降意味着就业市场的闲置劳动力已经所剩无几，通胀率很快将会攀升。
但叶伦并不这么认为，她指出长期失业人口比重过大，而且大量兼职工作人员希望找到全职工作。她还表示几乎不存在薪资上升压力。(完)
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
加州斯坦福--胡佛货币政策研讨会，主题为货币政策的结构基础。与会嘉宾包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、FED副主席费舍尔。
台湾将于下周一公布4月出口数据，料显示连续第七个月增长，而且尽管动能可能放缓，但应该会预示经济复苏仍在继续。(完) (编译 陈宗琦/刘秀红；审校 张若琪/王颖)