《焦点》联储主席叶伦力挺宽松政策，访问学校展现亲民一面

将这一讯息传达出来“当然很好，但我认为普通美国民众更关心自己手中钞票的价值，物价涨跌，能否找到工作，”众议院金融服务委员会监督小组主席、共和党议员Patrick McHenry接受电话访问时称。

“这种出行或许进一步说明了，美联储在干预经济方面已经变得多么政治化，它所扮演的角色已经过大，”他说。

叶伦2月在众议院作证时强烈拒绝“审查美联储”议案，警告称该议案可能“在政策委员会判断如何恰当地推行货币政策时受到政治压力”。

若经济持续改善，那么这种压力可能缓解。美国经济在去年下半年加速增长，失业率从衰退后高点10%降至上个月的6.7%。不过失业率下滑的部分原因是许多美国人放弃找工作。

一些分析师和政策立场更为强硬的联储官员认为，失业率下降意味着就业市场的闲置劳动力已经所剩无几，通胀率很快将会攀升。