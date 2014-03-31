澳新经济指标预测--4月1日-4月8日****

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月31日当周 4月1日(二) 0330 澳洲央行宣布利率决议 4月 2.50% 2.50% 4月2日(三) 0030 澳洲建筑许可 2月 -2.5% +6.8% 4月3日(四) 0030 澳洲零售销售(较上月) 2月 +0.3% +1.2% 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 2月 顺差8.5 顺差14.33 商品/服务进口 -- +1.0% 商品/服务出口 -- +4.0% 4月4日(五) 暂无重要经济数据公布。 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月7日当周 4月7日(一) 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 3月 -- -0.5% 网络招聘广告 -- +5.3% 4月8日(二) 0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 3月 -- 0 企业信心指数 -- 正7 2245 新西兰电子卡零售销售(较上月) 3月 -- +0.9% (较上年同期) -- +5.7% (完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。