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亚洲 | 2014年 4月 1日 星期二 06:48 BJT

****澳新经济指标预测--4月1日-4月8日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:           
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值    
    3月31日当周
    
    4月1日(二)
    0330  澳洲央行宣布利率决议                           4月           2.50%     2.50%
    
    4月2日(三)
    0030  澳洲建筑许可                                   2月           -2.5%     +6.8%
    
    4月3日(四)
    0030  澳洲零售销售(较上月)                           2月           +0.3%     +1.2%
    0030  澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                  2月         顺差8.5  顺差14.33
             商品/服务进口                                               --      +1.0%
             商品/服务出口                                               --      +4.0%
    
    4月4日(五)
    暂无重要经济数据公布。    
    
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值    
    4月7日当周
    
    4月7日(一)
    0130  澳洲ANZ报纸招聘广告                            3月             --      -0.5%
                 网络招聘广告                                            --      +5.3%
    
    4月8日(二)
    0130  澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                  3月             --          0
                           企业信心指数                                  --        正7
    2245  新西兰电子卡零售销售(较上月)                   3月             --      +0.9%
                              (较上年同期)                               --      +5.7%
    (完)
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