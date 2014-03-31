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亚洲 | 2014年 4月 1日 星期二 07:15 BJT

标题新闻: 澳洲3月AIG制造业采购经理人指数(PMI)跌0.7点至47.9,低于荣枯分水岭50--调查

注:AIG为澳洲工业集团(Australian Industry Group)

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