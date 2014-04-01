金砖国家：3月31日股汇市收盘纵览

路透4月1日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 报994.65点。
中国股市：沪综指连四日收低，国资改革炒作降温上海本地股跌幅居前
中国汇市：中间价四连跌致即期收贬，客盘结汇偏强令贬幅收窄
香港股市：收升0.4%，澳门博彩类股和中国建行上扬
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拉美股市：巴西股市3月创逾两年来最大月度涨幅，周一走势因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的讲话而进一步受到提振。MSCI明晟拉美指数 触及今年以来最高。巴西股市Bovespa指数 周一为11个交易日来第10日上涨，且近三个月来首度收于50,000点上方，涨1.3%至50，414.92点。
拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元受叶伦讲话带动扭转稍早跌势
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南非股市：小幅收低，盘中在平盘水准上下波动，终场自三周高点回落，因持谨慎态度的投资者在消化美联储主席叶伦的讲话。指标Top-40绩优股指数 收低0.4%至42,996.63点。综合指数 小跌0.33%，收报47,770.92点。
南非汇市：兰特兑美元升至三个月高位，受贸易顺差和信贷数据提振
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印度股市：微升，连续六日触及纪录高位，且创下10月以来最大月度涨幅，因外资强劲买盘激励绩优股扬升，尤其是倚重国内经济的个股。NSE指数 3月上升6.81%，为10月上涨9.8%以来最佳表现。1-3月该指数涨6.35%。BSE指数 收高0.21%至22,386.27点，稍早一度触及纪录高位22,467.21点。NSE指数上涨0.12%至6,704.20点，稍早曾触及纪录高位6,730.05点。
印度汇市周一适逢假期休市。
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 涨3.47%收报673.20点。指标RTS指数 收升3.36%，报1,226.100点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨1.84%，至35.1200卢布；卢布兑欧元 升1.6%，至48.3800卢布。(完)
(整理 王翔琼；审校 李爽)