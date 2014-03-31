《全球汇市》美元受叶伦力挺宽松政策而下跌，日圆仍处守势

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 美元指数脱离两周高位
* 叶伦称美联储的异常宽松承诺仍需一段时间
* 欧元反弹，即使此前疲弱CPI数据加重欧洲央行采取行动的压力
* 关注中国PMI数据和澳洲央行利率决议
路透悉尼4月1日 - 日圆周二早盘处于守势；同时美元小跌，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦力挺超宽松货币政策。
美元指数 报80.100，之前自近两周高位80.296回落。美元兑日圆 报103.23，守住之前冲上三周高位103.44的多数升幅。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。