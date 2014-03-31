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亚洲 | 2014年 4月 1日 星期二 07:57 BJT

《全球汇市》美元受叶伦力挺宽松政策而下跌，日圆仍处守势

* 美元指数脱离两周高位

* 叶伦称美联储的异常宽松承诺仍需一段时间

* 欧元反弹，即使此前疲弱CPI数据加重欧洲央行采取行动的压力

* 关注中国PMI数据和澳洲央行利率决议

路透悉尼4月1日 - 日圆周二早盘处于守势；同时美元小跌，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦力挺超宽松货币政策。

美元指数 报80.100，之前自近两周高位80.296回落。美元兑日圆 报103.23，守住之前冲上三周高位103.44的多数升幅。
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