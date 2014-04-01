《全球汇市》美元受叶伦力挺宽松政策而下跌，日圆仍处守势

日圆兑高收益商品货币大幅下跌。新西兰元兑日圆 创下六年半新高89.59日圆，第一季上扬3.4%。
澳元兑日圆 触及10个月高位95.73日圆，最新报95.64，第一季涨幅为1.8%。
新西兰元获得良好买需，因为新西兰央行今年在发达国家央行中率先开始政策正常化进程。
虽然澳洲央行可能还远未到跟随新西兰央行脚步的时候，但也已经放松了长期以来口头打压澳元的做法。
最近的数据也说明，经济正缓慢摆脱矿业推动成长的模式，这意味着澳洲央行没有理由违背在一段时期内维持利率稳定的承诺。
该央行将于周二开会，并在0330GMT宣布政策决定。路透访问的所有20名分析师均预期，该央行将维持利率在2.5%不变。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3773 1.3770 +0.02 +0.20 1.3745
美元/日圆 103.22 103.19 +0.03 -1.98 105.30
欧元/日圆 142.18 142.09 +0.06 -1.76 144.73
美元/瑞郎 0.8842 0.8845 -0.03 -0.96 0.8928
英镑/美元 1.6662 1.6662 +0.00 +0.64 1.6556
美元/加元 1.1050 1.1048 +0.02 +4.05 1.0620
澳元/美元 0.9269 0.9262 +0.08 +3.99 0.8913
新西兰元/美元 0.8677 0.8673 +0.05 +5.74 0.8206
澳元/日圆 95.690 95.570 +0.13 +1.96 93.850
新西兰元/日圆 89.570 89.500 +0.08 +3.66 86.410
英镑/日圆 171.99 171.94 +0.03 -1.34 174.33
澳元/新西兰元 1.0678 1.0673 +0.05 -1.57 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 戴素萍/王翔琼/李爽/徐文焰；审校 孙茉莉/龚芳/于春红)