企业并购：雅虎就以3亿美元收购在线视频服务NDN进行磋商--WSJ

欧洲股市：受Man Group和Pandora提振上扬，法股表现为3月初以来最佳
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透旧金山3月31日 - 华尔街日报周一报导，雅虎 正就以3亿美元收购在线视频服务News Distribution Network，进行初步磋商。
该报导引述匿名消息来源称，该交易可能将进一步增加雅虎的在线视频节目和视频广告营收。NDN是一家视频综合服务企业，与报纸和其他在线出版商合作。
雅虎没有立即回覆置评要求。
华尔街日报援引NDN发言人Krystal Olivieri话称，该公司没有就被收购一事与雅虎进行磋商。周一接到电话时，Olivieri拒绝作出评论。(完)
(编译 于春红; 审校 王冠中)
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透东京4月20日 - 日本邮政周四表示，正在考虑是否有必要对2015年以6,200亿日圆(57亿美元)收购的澳洲Toll Holdings进行减记。
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