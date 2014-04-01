版本:
中国
中国财经报道 | 2014年 4月 1日 星期二 08:13 BJT

企业并购：雅虎就以3亿美元收购在线视频服务NDN进行磋商--WSJ

路透旧金山3月31日 - 华尔街日报周一报导，雅虎 正就以3亿美元收购在线视频服务News Distribution Network，进行初步磋商。

该报导引述匿名消息来源称，该交易可能将进一步增加雅虎的在线视频节目和视频广告营收。NDN是一家视频综合服务企业，与报纸和其他在线出版商合作。

雅虎没有立即回覆置评要求。

华尔街日报援引NDN发言人Krystal Olivieri话称，该公司没有就被收购一事与雅虎进行磋商。周一接到电话时，Olivieri拒绝作出评论。(完)

(编译 于春红; 审校 王冠中)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐