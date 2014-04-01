《路透晚报》--4月1日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国官方制造业PMI回升乏力，经济下行压力加重

中国3月官方制造业PMI回升幅度低于往年同期水平，再加上汇丰制造业PMI终值跌至八个月低点，都意味着中国经济面临更加沉重的下行压力。

--中欧贸易：中国主席习近平赢得欧盟承诺，考虑签署自贸协议

中国国家主席习近平周一赢得欧盟承诺，考虑同中国签署规模数十亿美元计的自由贸易协议。这是北京长久以来的一个目标，但欧盟内部对此存有分歧。

--台湾数据：3月PMI为52.7，为六个月以来最缓和扩张

汇丰台湾3月制造业采购经理人指数(PMI为52.7，为六个月以来最缓和的扩张，自1月的33个月高位连续两个月回落。

--中国基金：广东养老金委托投资效果积极，其他地方试点有望进一步推进--报载

据中国证券报周二报导，广东省委托全国社保基金投资运营的1,000亿元人民币养老金累计投资收益接近百亿元。在委托投资协议生效的两年期间，投资收益率超出双方协议约定的收益率水平，也跑赢了居民消费价格指数(CPI)。

--中国房地产：3月百城住宅均价环比小涨，同环比涨幅连降三月--中指院

最新数据显示中国房价涨势今年以来持续放缓。中国指数研究院公布的3月百城新建住宅均价环比虽连续22个月上升，但同比和环比涨幅均已连续三个月回落。

--香港房地产：＂港人港地＂政策可行，日后如有需要可再启动--特首

对于有报导指政府决定搁置＂港人港地＂政策，香港特区行政长官梁振英周二表示，这政策是可行且被市场接受的，日后如有需要，政府可以在短时间内再启动这计划。

--京津沪上调最低工资标准

据中新社报导称，北京、上海和天津从4月1日起将分别调增最低工资标准，调增幅度从11.4%至12.3%不等。

--澳门经济：3月博彩收入按年增长13.1%至354.53澳门元，但按月减6.7%

澳门政府周一公布，3月份的博彩收入按年上升13.1%至354.53亿澳门元，但较前一个月的记录新高则下滑6.7%。

【固定收益】

--路透调查：金融机构固定收益部门二季度降准预期升温，然债市短期受抑

2014年第四期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构对4月中国存款基准利率及准备金率继续维持不变预期，而二季度降准预期则有所上升。

--中国公开市场：单日净回笼缩量维稳市场预期，中性政策立场延续

中国央行公开市场周二依旧双管齐下，利用14天及28天两个正回购品种合力抽水，但当日净回笼量较上周同期缩减逾五成。市场人士认为，财税缴款和本季首次存款准备金清算时点渐行渐近，监管层应在未雨绸缪，避免届时资金受冲击而剧烈波动。

--《中国新债》今年铁道债1,500亿发行额度获批，首期或下周招标--消息

两位消息人士周二透露，中国铁路总公司今年1,500亿元人民币企业债（铁道债）发行额度申请已获批，且首期计划在下周四(10日)招标。

--中国债市：私募债现首例利息违约，担保方因内部协调问题未代偿--报载

在超日债违约后，中国中小企业私募债的信用风险也开始浮现。21世纪经济报 道周二引述市场人士透露，由徐州中森通浩新型板材有限公司2013年发行的私募债上周五出现了利息违约，而担保方中海信达担保又因内部协调问题拒绝承担代偿责任，这可能成为私募债市场中首例违约。

--新债招标：中国国开行新债结果多近预期，仅10年认购倍数创年内新低

中国国家开发银行周二增发的五期固息债，中标结果多基本符合预期；仅有10年期利率走高，认购倍数亦创同类债年内新低。政策预测分歧下，机构继续倾向于做短避长。

--中国债市动态：现券长端仍显弱，官方和汇丰PMI相背市场偏谨慎

中国银行间债市周二早盘现券整体波幅仍不大，惟长债仍显弱。最新官方和汇丰PMI数据走势相背，显示当前经济基本面仍处弱势震荡，但4月资金面将面临的财税缴款等因素令市场预期依旧偏谨慎，机构多倾向于短久期策略。

--中国货币市场：主要回购利率微涨，公开市场净回笼缩量资金维持宽松

中国银行间市场主要质押式回购加权利率周二微涨。交易员表示，央行公开市场今日净回笼量缩减，且正回购操作多以14天为主，对市场影响偏淡，资金维持宽泛状态。

--路透基点：第一季亚太区银团贷款金额下滑13%，中国境内贷款大减

根据汤森路透旗下基点资料显示，由于中国政府抑制放贷的措施开始产生影响，今年第一季亚太地区银团贷款规模较上年同期下滑13%，至760亿美元。

【外汇】

--《市场热谈》人民币汇率干预重心正从价位维护向预期管理倾斜

人民币汇市扩大波幅政策推出两周以来，市场犹如刚刚从浅水区进入深水区的游泳初学者，还在小心翼翼地踩探新的监管底线和风格。不过，汇率市场化已经在往积极方向迈进。

--中国汇市：中间价微升后即期应声走强，客盘净结汇但谨慎情绪不减

人民币兑美元即期汇率周二走强，此前中间价终止四连跌后微升。市场上客盘结汇较重，也未有疑似干预的大行购汇出现，不过升幅较有节制，显示市场仍较为谨慎。

--离岸人民币：基金成为点心债投资主力，将其纳入多币种投资组合--中银国际

中银国际指出，银行在离岸人民币债券发行市场的参与比例已经减少，投资基金成为主力，占比已逾四成。

--香港金融：金管局称正在调查多家银行涉嫌操控汇市

香港金管局周二表示，配合一项全球调查，正在调查多家银行有关操控外汇市场的行为。

【证券/期货】

--路透调查：中国2014年住宅均价涨幅预计缩窄至4.3%，部分地区风险显现

路透调查显示，受制于整体资金环境，以及部分城市的高库存，今年中国住宅均价涨势将放缓，部分中小城市面临楼市调整风险，而一些中小开发商也可能受到资金紧张的困扰。

--中国股市：沪综指收升结束四连跌，PMI数据略转好刺激大盘反弹

中国股市沪综指周二收升，结束此前连续四日下跌。受3月官方PMI数据略转好刺激，今日个股出现普涨反弹，但成交量仍处萎缩状态。分析师认为，本月IPO或重启将对市场造成较大压力，并反弹行情形成制约。

--美国新股：新浪微博确定在美国纳斯达克IPO，发行价及上市时间仍未定

据美国证监会网站，中国门户网站--新浪拟拆分上市的即时讯息服务商--微博周一更新其招股书文件，公司已确定登陆纳斯达克市场，股票代码为“WB”。

--企业并购：香港永亨银行获新加坡华侨银行逾384亿港元收购要约

香港中小型银行--永亨银行周二称，新加坡华侨银行对其提出每股125港元或总值384.28亿港元现金收购要约，相当于经调整市帐率逾2倍，与其他同业并购个案看齐。

--中港个股：建行预计净息差持稳且略有好转，但净利增速或续回落

按市值计中国第二大银行--建设银行去年净利同比增11%。公司管理层周一预计，今年净息差仍会保持稳定且略有好转，但未来净利增速或继续回落。今年会重点关注长三角不良资产状况；公司亦正积极研究优先股等新资本工具和政策，多渠道考虑资本补充。

--互联网金融：腾讯理财通开通普通赎回，快速赎回设单日上限额度

继上周五腾讯理财通平台上华夏基金不能享受T+0服务引起市场热议后，理财通周二厘清其基金平台的赎回模式，原有的快速赎回模式将设单日赎回上限，且当日17:00点之后赎回的，资金会在第二天到帐；同时开通普通赎回模式，资金会在申赎1-2天后到帐。

--中国房地产：万科、碧桂园及绿地一季销售额列前三，龙头房企趋谨慎