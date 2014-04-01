芝加哥期市：玉米期货守在七个月高点附近，美国库存趋紧

根据美国农业部的季度估计，截至3月1日，美国玉米库存为70.06亿蒲式耳，低于分析师预估的70.99亿。
农业部在另一份报告中称，玉米种植面积料下降4%至9,170万英亩，较交易商平均预期低100万英亩，因农户今春转为种植大豆和其他油籽作物。
大豆5月合约 几乎持平，报每蒲式耳14.65-3/4美元，上日涨2%触及合约高位14.66-1/2美元。
美国截至3月1日的大豆库存为9.92亿蒲式耳，高于分析师预期，但低于上年同期的9.98亿蒲式耳。
大豆种植面积料达到纪录高位的8,150万英亩，提高6%，表明产量将超过36亿蒲式耳。
美国小麦库存料为10.56亿蒲式耳，超过分析师预估的10.42亿。小麦种植面积或为5,581.5万英亩，较去年减少1%且低于预期。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 696.75 -0.50 -0.07% -1.94% 658.38 52
CBOT玉米 502.00 0.00 +0.00% +2.03% 477.55 72
CBOT大豆 1465.75 1.75 +0.12% +2.04% 1407.65 76
CBOT稻米 $15.60 $0.00 +0.00% +0.84% $15.57 60
美国原油 $101.41 -$0.17 -0.17% -0.26% $101.09 62
汇率
欧元/美元 $1.378 $0.002 +0.17% +0.26%
美元/澳元 0.927 0.003 +0.28% +0.15%
附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 王冠中/李爽 审校 龚芳/于春红)