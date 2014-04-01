《全球重要经济事件一览表》--4月1日-4月8日

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4月1日(二)
雅典--欧洲经济暨财政事务理事会非正式会议(至4月2日)。
伦敦--威斯敏斯特商业论坛主题研讨会：银行业改革的下一步--竞争、稳定与标准。英国央行副总裁贝利讲话。
悉尼--澳洲央行召开利率会议。
4月2日(三)
芝加哥--美国圣路易斯联储总裁布拉德在Homer Jones纪念活动上致开幕词(2100)。
华盛顿--前美国财长萨默斯参加美国预算与政策优先中心(Center on Budget and Policy Priorities)主办的“通往充分就业之路：让就业成为国家优先事项”的小组会并发表讲话(1245)。
布鲁塞尔--第四届欧盟-非洲峰会(至4月3日)。
4月3日(四)
法兰克福--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在该行举办的一次颁奖典礼上发表讲话(1400)。
伦敦--英国财政大臣欧思邦在下议院财政委员会就预算发表讲话(0900)。
布里斯班--澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲美国商会iiNet企业餐会上讲话(0200)。
多伦多--阿尔伯塔省财长Doug Horner将在加拿大经济俱乐部发言，主题为“能源与经济：阿尔伯塔省的下一年”(1545)。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)将发表讲话。
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，随后宣布利率决定并召开新闻发布会。
4月4日(五)
伦敦--英国央行金融稳定执行理事霍尔丹将在LBS资产管理大会上讲话(0815)。
4月7日(一)
洛杉矶--美国圣路易斯联储总裁布拉德在南加州大学马歇尔商学院举办的第27届亚太企业前景会议上，就美国经济和货币政策发表讲话。(1545)
伦敦--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许就监管发表讲话。(0830)
东京--日本央行召开货币政策会议(至4月8日)。
4月8日(二)
费城--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟在由费城联储主持的“提升金融监管审慎标准”会议上讲话(1845)。
罗切斯特--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在罗切斯特商会上发表题为“货币政策和经济状况”的讲话(1730)。
奥斯陆--挪威财长Siv Jensen出席由挪威行业游说团体举办的会议(0700)。
斯德哥尔摩--瑞典央行举行货币政策会议(至4月9日)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王翔琼；审校 徐文焰)