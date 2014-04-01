港报财经评论：难望中国大放水--信报4月1日

难望中国大放水/ 习广思

话说在上周瑞信论坛，大部分投资者看好欧洲市场，理由是嫌美股偏贵，亦嫌新兴市场不明朗，但资金流入欧股早在去年开始，早已做完配置，而大家亦深明周边东欧国家的地缘政治问题。不过，近期资金却在追落后，且正在流入欧猪等国。昨天彭博报道指，希腊及葡萄牙债券在第一季大幅跑赢，希腊国债回报高达23%，葡萄牙国债回报12%。原因是投资者要找高息投资产品，一些风险较低的债券，例如希腊、葡萄牙这两个欧猪国的债券，遂变成投资者的选择。近期欧洲市场的焦点是经济有可能再度面临通胀风险，但市场未有恐惧，主要原因是大家都在等欧央行行长德拉吉在第二季出手。

第一季结束，季尾这轮资金“换马”潮，应该把许多投资者杀个措手不及，皆因中小型股份升得快时，可以跌得更快，整季回报得而复失的话，难免感到失落。值得留意的是，“换马”潮并非港股独有现象，而是全球性市况，这证明港股没有方向，大部分投资主题及走势由欧美市况及A股主导。港股在季结前偏稳，恒指收报22,151点，上升85点；成交额660亿港元。恒指试穿50天线，上升阻力在22,500点，即使试穿亦不足为奇，但仍难摆脱弹完再跌的格局。依目前走势，短期旧经济及新经济板块形势将逆转，如果投资者对新经济信念未变，应在第二季等机会再吸纳强者，但短期隔岸观火才是上策。

大部分蓝筹股肩负支撑指数任务，中移动 及汇控 反弹乏力，内银及煤炭股力撑大市，其次是本港地产股，上周除净的新世界 明显上升，留意公司供股权将在下周开始买卖。大市表现呆滞，濠赌股弱势反弹，其命运与腾讯 一样，看好的投资者赚够获利，而不看好的投资者则在狙击。汽车股借东风 业绩反弹，属另一批旧经济反弹股。个别医药股续炒作，但强势医药股高处不胜寒，康哲 、石药 绩后估值调整尚未结束。动力股调整，价值股获追捧。此际投资者既怀疑动力股的估值，亦怀疑一批价值股的价值。虽然内银及内房股估值便宜，惟难以重拾投资者的信心，眼前的反弹只因为早前跌得太残，股份本身根本缺乏催化剂。(B02)

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欧罗抗跌，淡友留神/ 苏子

昨天欧罗区公布的3月份CPI年率跌至2009年11月以来的0.5％新低水平，数据反映本周四欧洲央行议息后采取进一步宽松货币政策的机会上升。不过，此利淡欧罗汇价的数据，却只能令欧罗兑美元自1.3760美元附近急挫至1.3721美元低位，未能趁势跌破上周五的1.3703美元低位。随后更自上述低位强力反弹并且突破上周五的1.3773美元高位，暂时最高曾见1.38美元，此高位与10天SMA阻力相若。昨天利淡的数据未能令欧罗兑美元顺利破关而下，反而更在即市里继续呈现激烈的争持局面，使一众欧罗看好的投资者大失所望；同时，亦反映目前的汇市不易赚到大钱。由于目前欧罗兑美元下方出现明显的抗跌力，反映市场怀疑本周四欧洲央行应不会有利淡欧罗的动作。

但由于欧洲央行议息后即使没有宣布采取进一步的宽松政策，但可能会有言论暗示不愿看见欧罗汇价太强，故相信欧罗兑美元短期内亦不易再急升。短线而言，只要欧罗兑美元没有明显升越20天SMA阻力收市，预料大方向将以下破2月27日的1.3640美元低位为主。不过，若然欧罗兑美元在市场知悉本周四欧洲央行的议息结果前，却意外地突破20天SMA阻力收市，届时便要小心市况有变，汇价或在应跌不跌下，触发看好的投资者的补仓买盘入市，使汇价进一步上试1.3870╱1.39美元阻力区。

昨天美元兑日圆承接上日的上升势头，成功突破103日圆关口及上月12日的103.10日圆高位阻力，最高曾见103.29日圆。目前美元兑日圆较关键的阻力位为20天保历加通道的103.47日圆顶部阻力及上月的103.76日圆高位。稍后美元兑日圆若能在突破上述的通道阻力后，可以有力迅即升至上月的高位阻力，预料届时顺利破关而上的可能性甚高。短线而言，投资者宜继续采取逢低买入美元兑日圆的策略，博汇价在突破上月的高位阻力后，以单边市形式挑战1月23日的104.84日圆高位及105日圆心理关口。(B14)