更新版 1-中国公开市场：单日净回笼缩量维稳市场预期，中性政策立场延续

* 周二公开市场依旧两个正回购品种双管齐下

* 但当日净回笼量较上周同期缩减逾五成

* 财税缴款等渐行渐近，监管层未雨绸缪

* 货币政策仍坚持中性立场未动摇 (新增更多评论和背景)

路透北京4月1日 - 中国央行公开市场周二依旧双管齐下，利用14天及28天两个正回购品种合力抽水，但当日净回笼量较上周同期缩减逾五成。市场人士认为，财税缴款和本季首次存款准备金清算时点渐行渐近，监管层应在未雨绸缪，避免届时资金受冲击而剧烈波动。

他们并称，结合央行在2月年内首次使用SLO(短期流动性调节工具)回收流动性的公告来看，当前货币政策仍坚持中性立场未动摇；而公开市场上灵活的操作，是着力将资金调节在一个相对合意水平。

”今天的回笼量正常，...央行应该还是预备着中下旬财税缴款对资金面的冲击，不过这个态度也不是放松。"上海一银行交易员称。

央行公告显示，公开市场今日进行合计720亿元人民币正回购操作，其中14天期操作规模500亿元，利率持平在3.8%；28天期操作规模220亿元，中标利率4.0%亦与前次相同。

北京一券商分析师也表示，央行的态度还是比较中性的，一方面今年的基本面环境不支持其把资金面调控得非常紧张，但当前亦未看到明确的转松迹象。

“公开市场的操作还是重在调节资金面抚平波动吧，希望市场对流动性的预期平稳一点，不要过度谨慎。”她说。

本周公开市场将有合计1,000亿元正回购到期，其中周二、周四各500亿元；无逆回购、央票到期。因此今日单日净回笼220亿元；上周二则单日净回笼460亿。

中国3月官方制造业PMI回升幅度低于往年同期水平，再加上汇丰制造业PMI终值跌至八个月低点，都意味着中国经济面临更加沉重的下行压力。

中国人民银行周一稍晚公告称，于2月27日进行了1,000亿元人民币短期流动性调节工具（SLO）操作，以回笼流动性，期限五天，中标利率为3.40%。这是今年首次SLO操作。

申银万国证券最新报告针对这一操作分析指出，一季度资金宽松只是季节性因素，加上今年央行干预外汇特殊性带来的短期阶段松、而非央行主动趋势放松，再结合近期央行旗下金融时报发文分析调降存款准备金率将延缓去杠杆进程的动向看，当前经济背景下央行没有宽货币意图。

中国银行间市场主要质押式回购加权利率 周二微涨。交易员表示，央行公开市场今日净回笼量缩减，且正回购操作多以14天为主，对市场影响偏淡，资金维持宽泛状态。

上周随着财政资金投放，中国银行间市场季末资金面“无惊无险”，宽裕局面持续，央行公开市场则顺势加力回笼，并时隔两周后重启14天正回购。

2014年以来，中国央行公开市场操作先由逆回购发端，而在面对春节后市场流动性宽松局面，央行于2月18日重启正回购操作，以14天期限品种单独操作开头。很快又重启28天期正回购操作，两个期限品种并行操作；随后转变为仅有28天期操作，但上周四在时隔两周后再度重启14天正回购。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 720

(周四) 待定

逆回购 (周二) --

(周四) 待定

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 1,000

逆回购到期 --

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完)

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