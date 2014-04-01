企业并购：Weir Group就以85亿英镑收购芬兰Metso进行谈判--媒体

路透4月1日 - 英国泰晤士报周二稍早报导称，据称伦敦上市的工程企业Weir Group 正就以85亿英镑(合141.7亿美元)收购芬兰竞争对手Metso Oyj 进行谈判，此举旨在扩大Weir Group的工业泵和阀门市场。

报导称，Weir Group对Metso的报价可能最高为每股30欧元，后者估值将超过40亿欧元(合33亿英镑)。Weir Group在全球范围内为矿业、油气业提供服务。

在正常上班时间之外，均不能联系到这两家公司进行置评。

市场消息人士对泰晤士报称，Metso理所当然是Weir想要关注的那类公司。一位消息人士对该报称，”他们正在讨论合并事宜，而且讨论一段时间了。“

“迄今尚没有正式报价，但他们已进行非正式谈判几个月了。“

泰晤士报称，据信双方高层希望在本月内推进此事。美林为两方的联席代理行。

周一Weir Group在伦敦证交所收报25.53英镑，Metso在OMX Helsinki Index收报23.34欧元。(完)