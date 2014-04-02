台湾货币市场：364天期存单加权平均得标利率料在0.54-0.55%

企业并购：汉德资本同意买下欧洲医用激光设备厂商Fotona
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
* 标售标的：央行364天期存单
* 标售时间：周四(3日)
* 标售金额：1,200亿台币
* 预测区间：0.54-0.55%
* 受访机构：七家
路透台北4月2日 - 台湾资金调度人士周三表示，台湾央行将于周四标售的1,200亿台币一年期定存单，预料加权平均得标利率0.54-0.55%。
路透访谈七家金融机构均认为，本次一年期存单标售区间将落在0.54-0.55%，包括三家本地大型金融机构及四家外商银行。
一大型金融机构交易人士表示，自央行2月起调高一年期存单发行金额至1,200亿台币，2月及3月一年期存单得标利率皆较上月微幅走滑，而4月资金情势较上月为松，推估4月标售利率也会较上月微降1.2-1.5个基点。
〞市场资金情势偏多，有可能微幅往下。〞一位外银交易人士说。
另有大型当地银行交易员提及，近期外资积极汇入令台币实质交投走升至30.3附近，或多或少对本次一年期存单标售会有影响，近日跟外商银行皆很好拆借资金，显示外银间资金仍显宽裕。
金管会主委曾铭宗今日在立法院受访时也坦称，3月份外资是净流入。
不过，外银交易人士表示，市场资金都是来来去去，不排除为短期资金的停泊，对资金去化压力影响并不大。
此外，官股银行交易员也称，市场预期美联储最快明年第一季升息，本期存单明年4月到期有可能遭遇美国升息的情况，因此本次得标利率应不致于较上月修正太多。
台湾央行第一季底理监事会决议，维持重贴现率在1.875%不变，为连续第11季度维持利率不变。总裁彭淮南并表示，目前货币政策是适度宽松。
央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单，自今年2月开始增加至1,200亿台币。央行表示，发行存单收回资金之效果，等同调高存款准备率。
以下为近年标售结果一览表:
标售日期 加权平均 投标倍数 额度 一个月央行存单利率
得标利率% (亿台币)
2014年 3月 5日 0.5570 3.03 1,200 0.87%
2014年 2月14日 0.5720 2.94 1,200 0.87%
2014年 1月 3日 0.5840 2.64 1,000 0.87%
2013年12月 6日 0.5640 4.20 1,000 0.87%
2013年11月 1日 0.6150 3.26 1,000 0.87%
2013年10月 4日 0.6440 3.18 1,000 0.87%
2013年 9月 6日 0.6470 2.69 1,000 0.87%
2013年 8月 2日 0.6300 2.92 1,000 0.87%
2013年 7月 5日 0.6320 2.85 1,000 0.87%
2013年 6月 7日 0.6350 3.02 1,000 0.87%
2013年 5月 3日 0.6570 3.04 1,000 0.87%
2013年 4月 3日 0.6910 3.03 1,000 0.87%
2013年 3月 6日 0.7200 2.91 1,000 0.87%
2013年 2月 8日 0.7170 2.99 1,000 0.87%
2013年 1月 4日 0.7170 2.80 1,000 0.87%
2012年12月 7日 0.7300 3.23 1,000 0.87%
2012年11月 2日 0.7580 3.57 1,000 0.87%
2012年10月 5日 0.8050 3.47 1,000 0.87%
2012年9月 7日 0.8290 3.6 1,000 0.87%
2012年8月 3日 0.8530 3.56 1,000 0.87%
2012年7月 6日 0.8700 3.19 1,000 0.87%
2012年6月 8日 0.8780 3.40 1,000 0.87%
2012年5月 4日 0.8930 3.09 1,000 0.87%
2012年4月 6日 0.8920 3.11 1,000 0.87%
2012年3月 7日 0.8780 3.32 1,000 0.87%
2012年2月 9日 0.8870 3.61 1,000 0.87% (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透台北4月24日 - 台湾股市周一下跌，权重电子类股涨跌不一，令该股指在近期交投区间内盘整更长时间。 0238GMT，台湾加权股价指数 跌0.3%至9,692.95点，此前开盘上涨。周五该指数收高0.9%。自2月初以来，该指数一直交投于9,600点上方，但仍略低于9,980点。 电子类指数 下滑0.3%，金融保险类指数 下挫0.1%。 台积电 受整体人气拖累跌0.5%，但其它科技类股上涨，令 大盘跌势受限，此前发布的数据显示，台湾3月外销订单连续八个月增长 。 台湾3月外销订单增幅亦超过预期，这对台湾经济以及处于全球电子 产品供应链的多数企业的营收而言可谓好兆头。 其他上涨的个股中，鸿海 涨0.1%，和硕联合科技 涨0.2%。 但群创光电 和友达光电 双双下挫2%左右。(完) (编译 王琛/侯雪苹；审校 许娜/杜明霞)
路透新加坡4月21日 - 熟悉情况的消息人士称，新加坡电信公司M1 Ltd的三大股东已与中国移动和全球私募股权公司等潜在买家接触，拟出售持股，这些大股东的股份加总起来达到M1的61%股权。