台湾货币市场：364天期存单加权平均得标利率料在0.54-0.55%

* 标售标的：央行364天期存单

* 标售时间：周四(3日)

* 标售金额：1,200亿台币

* 预测区间：0.54-0.55%

* 受访机构：七家

路透台北4月2日 - 台湾资金调度人士周三表示，台湾央行将于周四标售的1,200亿台币一年期定存单，预料加权平均得标利率0.54-0.55%。

路透访谈七家金融机构均认为，本次一年期存单标售区间将落在0.54-0.55%，包括三家本地大型金融机构及四家外商银行。

一大型金融机构交易人士表示，自央行2月起调高一年期存单发行金额至1,200亿台币，2月及3月一年期存单得标利率皆较上月微幅走滑，而4月资金情势较上月为松，推估4月标售利率也会较上月微降1.2-1.5个基点。

〞市场资金情势偏多，有可能微幅往下。〞一位外银交易人士说。

另有大型当地银行交易员提及，近期外资积极汇入令台币实质交投走升至30.3附近，或多或少对本次一年期存单标售会有影响，近日跟外商银行皆很好拆借资金，显示外银间资金仍显宽裕。

金管会主委曾铭宗今日在立法院受访时也坦称，3月份外资是净流入。

不过，外银交易人士表示，市场资金都是来来去去，不排除为短期资金的停泊，对资金去化压力影响并不大。

此外，官股银行交易员也称，市场预期美联储最快明年第一季升息，本期存单明年4月到期有可能遭遇美国升息的情况，因此本次得标利率应不致于较上月修正太多。

台湾央行第一季底理监事会决议，维持重贴现率在1.875%不变，为连续第11季度维持利率不变。总裁彭淮南并表示，目前货币政策是适度宽松。

央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单，自今年2月开始增加至1,200亿台币。央行表示，发行存单收回资金之效果，等同调高存款准备率。

以下为近年标售结果一览表:

标售日期 加权平均 投标倍数 额度 一个月央行存单利率

得标利率% (亿台币)

2014年 3月 5日 0.5570 3.03 1,200 0.87%

2014年 2月14日 0.5720 2.94 1,200 0.87%

2014年 1月 3日 0.5840 2.64 1,000 0.87%

2013年12月 6日 0.5640 4.20 1,000 0.87%

2013年11月 1日 0.6150 3.26 1,000 0.87%

2013年10月 4日 0.6440 3.18 1,000 0.87%

2013年 9月 6日 0.6470 2.69 1,000 0.87%

2013年 8月 2日 0.6300 2.92 1,000 0.87%

2013年 7月 5日 0.6320 2.85 1,000 0.87%

2013年 6月 7日 0.6350 3.02 1,000 0.87%

2013年 5月 3日 0.6570 3.04 1,000 0.87%

2013年 4月 3日 0.6910 3.03 1,000 0.87%

2013年 3月 6日 0.7200 2.91 1,000 0.87%

2013年 2月 8日 0.7170 2.99 1,000 0.87%

2013年 1月 4日 0.7170 2.80 1,000 0.87%

2012年12月 7日 0.7300 3.23 1,000 0.87%

2012年11月 2日 0.7580 3.57 1,000 0.87%

2012年10月 5日 0.8050 3.47 1,000 0.87%

2012年9月 7日 0.8290 3.6 1,000 0.87%

2012年8月 3日 0.8530 3.56 1,000 0.87%

2012年7月 6日 0.8700 3.19 1,000 0.87%

2012年6月 8日 0.8780 3.40 1,000 0.87%

2012年5月 4日 0.8930 3.09 1,000 0.87%

2012年4月 6日 0.8920 3.11 1,000 0.87%

2012年3月 7日 0.8780 3.32 1,000 0.87%