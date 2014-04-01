《香港报摘》--其他报纸重要消息4月1日

*明报：

--光大银行 新任行长赵欢称，随着利率市场化的加快在一至两年内完成，行业利润增长将步入单位数，光大银行下一步会注重业务创新，随着业绩提升，派息比率仍会保持30%或以上。

--东风汽车 今年整体销售目标较去年实际销量最多升11%，定为280-285万辆，惟商用车目标按年最多跌11%.总裁朱福寿在业绩会解释，主要由于去年第四季国内实施欧盟3型转4型措施，令车主提前换车，对今年有一定负面影响。

*星岛日报：

--香港去年首季推两幅九龙启德土地作为“港人港地”后，政府内部已决定搁置有关政策，据发展局回覆立法会议员提问时直言，政府针对物业巿场所采取的措施，已有效遏止非本地买家对住宅单位的需求，现阶段并无逼切需要在其他可供出售用地实施“港人港地”措施，或将之转为长期措施。

--南方航空 去年纯利大减24.17%至19.86亿元人民币，董事长司献民在记者会上称，中国民航业前景不容乐观，惟中央出台政策推动民航快速发展，相信二三线城市旅客数量大增，预期今年总旅客运输量增幅达双位数，未来会大力开拓澳洲及新加坡航线。

*苹果日报：

--交通银行 董事长牛锡明在分析员会议上透露，会研究股份相关的激励奖赏计划，让员工及高管参与，将雇员对银行发展的投入与承诺，转化为对行方未来的投资，但他没有透露具体内容或时间表。

--儿童网络游戏开发商百奥家庭 于第二日公开招股孖展额（保证金融资）大减，反映出受科网股持续下跌影响散户认购意欲。

*东方日报：

--去年亏损扩大至86亿元人民币的熔盛重工 ，公司执行董事兼首席财务官王少剑称，目前造船市场已见好转，船价比去年平均有20%上升，而且付款条件亦见好转，首付比率达到40-50%，有关条件达到银行及保险公司要求。

--金管局年初要求银行就私贷的供款与入息比率、贷款年期、贷款金额及压力测试进行审慎监管，中银香港 及大新银行 于新规3月底前落实前已将私人贷款最长还款期缩至72个月及84个月。

*文汇报：

--重庆农村商业银行 董事长刘建忠表示，该行资本充足率高于监管要求规定，并无考虑发行优先股。

--紫金矿业 董事长陈景河称，预期金价未来因美元强势而受压，但地缘政治风险亦增加市场对黄金需求，今年金价会在每盎斯1,300美元水平波动。

*大公报：

--北京控股 副主席兼行政总裁周思表示，今年将加快旗下北京燃气和中国燃气 之战略合作，包括以合资或合作方式加强在燃气领域投资。（完）

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