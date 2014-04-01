更新版 1-企业并购：香港永亨银行获新加坡华侨银行逾384亿港元收购要约

* 永亨获华侨银行每股125港元或总值384亿港元收购要约

* 收购价相当于经调整帐面值逾2倍

* 基金经理指交易作价不算进取

* 华侨银行指收购有助捕捉大中华区及人民币国际化商机

* 华侨银行已确定能收购永亨逾50%股份

* 永亨今早复牌后先跌后升 (新增更多细节及更新股价)

路透香港4月1日 - 香港中小型银行--永亨银行 周二称，新加坡华侨银行 对其提出每股125港元或总值384.28亿港元现金收购要约，相当于经调整市帐率逾2倍，与其他同业并购个案看齐。

这宗历时逾半年的并购案终于尘埃落定，就市场关注的收购作价，按照永亨去年末的综合资产净值计算，市帐率1.77倍，但永亨在一份声明中称，“如对2013年末期股息进行调整及扣除银行行址重估储备，市帐率逾2倍。”

这一价格与此前广州越秀集团对香港另一间家族式银行创兴 收购作价市帐率2.08倍看齐，亦与市场预期相若。

交银资产管理的基金经理冯时煖称，交易作价不高，可能反映永亨在选择买家方面有其他考虑，例如业务上的协同效应，尤其是华侨银行对香港市场环境熟悉程度。

“永亨与华侨银行都属于家族式控制，企业文化背景相近，因而令冯氏家族放心由华侨银行接手永亨。”他说。

永亨今早复牌后先跌后升，香港时间11:35，升0.24%，报123.3港元，接近收购价水平。收购价较上周五停牌前报价有1.6%溢价，但较2013年9月16日即未受交易消息影响前股价83.8港元则有49%溢价。

永亨表示，香港银行业竞争日益激烈，因此需要具备国际网络以及广泛的资本基础才可以在行业中突围而出。该行并称，“在华侨银行的支持下，永亨的发展潜力将得到提升，为客户提供更多元化的产品及强化银行资产，使本银行得以继续有效地于市场竞争。”

华侨银行为了支付要约对价而需要取得的财务资源约387亿港元，但该行指收购作价反映永亨的网络、客户群和业务实力的内在价值，并认为收购作价合理。

华侨银行行政总裁钱乃骥表示，永亨是华侨银行大中华区策略的一个重要组成部分。他并指出，“若没有这一潜在收购机会，我认为华侨银行将需要更长时间，经历更多挑战及不确定性，才能够充分掌握亚洲市场的庞大潜力，尤其是大中华区以及人民币持续国际化所带来的巨大机遇。”

**2017年每股盈利及股本回报率带来增长**

据华侨银行的估算，收购完成后，其大中华区年度税前利润的贡献度将从2013年的6%提高到16%，对2017年的每股盈利及股本回报率带来增长，惟普通股本一级资本充足率及一级资本充足率由14.5%降至11%，总资本充足率则由16.3%降至12.5%。

永亨于1937年成立，由已故商家冯尧敬在广州市创立，目前在香港、澳门及中国拥有70家分支行网络，提供零售银行服务、企业银行服务、汽车及器材贷款、外汇、财资服务、代理人及股票托管服务。去年末集团总资产2,144亿港元，股东资金217亿港元，年度净利21.87亿港元。

而华侨银行在中国内地拥有16家分支行，在香港及台湾各有一家分行，其全资私人银行--新加坡银行也在香港设有分行。

永亨表示，主要股东冯氏家族成员及纽约梅隆银行（BNY）及其他若干永亨股东已向华侨银行提供不可撤回承诺，同意在要约方正式提出收购要约时接纳有关要约。此等股份共占永亨已发行全部股本约48.2%，加上一位机构投资者向华侨银行出售其所持2.5%股份，华侨银行已确定能收购永亨逾50%股份。

收购要约需要取得香港、新加坡及澳门相关监管批准。

倘若华侨银行在强制性收购有效期内收购不少于90%的无指定关系永亨股份，其有意行使权力收购要约下未曾收购的所有股份，并于完成强制性收购时申请撤回永亨在联交所上市地位。

华侨银行就永亨的业务及营运稳定性作出承诺，并计划继续维持永亨现有的业务。此外，华侨银行将会进一步投资以扩充永亨的业务，除保留现有管理及员工外，还会投入资源开发新产品及服务。

华侨银行已确认于交易完成日后最少18个月内不会因为是次交易裁减永亨的员工或对其雇员合约进行重大不利的修改。（完）

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